"Furnicuțele", invitat Dani Oțil: "Ce îți dorești să te întreb despre Mihaela Radulescu?". Răspunsul i-a uimit pe toți

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Dani Oțil a vorbit în puține rânduri și despre Mihaela Rădulescu. Ce a avut de spus în acest sens.

"Ce îți dorești să te întreb despre Mihaela Radulescu?" Răspunsul lui Dan Oțil i-a surprins pe toti | antena 1

Dani Oțil a avut o apariție cel puțin emoționantă în emisiunea Furnicuțele, prezentată de nimeni alta decât de îndrăgita Denise Rifai. Aceasta i-a adresat întrebări care i-au adus și zâmbetul pe buze, dar care l-au și făcut să se emoționeze mai mult decât ar fi făcut-o în mod normal într-o emisiune de televiziune.

Răspunsul lui Dani Oțil i-a surprins pe toți

Omul de televiziune a povestit momentul în care a cunoscut-o pe soția sa, mama copilului său, și cum a cerut-o în căsătorie. După câteva situații în care i-a făcut farse, a ajuns și la întrebarea mult așteptată. Nici răspunsul nu a întârziat și astăzi amândoi se bucură de fructul iubirii lor, Tiago.

„La emisiunea de după mine, venea în chip de model.”, a povestit Dani Oțil. Și-a adus aminte cum a întrebat-o dacă „vrea să o curenteze”, iar aceasta nu l-a refuzat, însă i-a răspuns tot într-un soi de glumă.

Articolul continuă după reclamă

„Acum nu mai am bateriile încărcate.”, a precizat Dani Oțil. A dezvăluit că nu crede în dragoste la prima vedere, însă chimia este un lucru foarte important în viața sa.

„Cred într-un fling, într-o pasiune carnală, dar dragostea se construiește. E un management la un moment dat. Nu merge doar pe bubuială, fluturași.”, și-a spus părerea prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani. Înainte de a se căsători cu frumoasa sa soție, Gabriela, Dani Oțil a povestit că a mai avut în viața sa personală două relații serioase. Una dintre acestea fiind cu o femeie din Timișoara, iar cealaltă fiind cea cu Mihaela Rădulescu.

„Ce îți dorești să te întreb despre Mihaela Rădulescu?”, a fost întrebarea adresată de prezentatoarea Denise Rifai pentru Dani Oțil.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Cătălin Moroșanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă i-a fost frică de Daniel Ghiță

„Am învățat multe de la ea. La un moment dat, Mihaela mi-a zis asta: Dani, eu am o vârstă, îți dai seama că lucrurile vor evolua, indiferent cât de bine ne e acum, tu ești încă tânăr, într-o zi, aș vrea să vii cu viitoarea ta soție, să mi-o prezinți.”, au fost singurele lucruri pe care Dani Oțil le-a spus în emisiunea Furnicuțele despre Mihaela Rădulescu.

Cum a decis Dani Oțil că se va însura

A vorbit într-un mod extrem de sincer despre felul în care a ajuns să o lase pe soția sa să-i fie cât mai des alături. I-a oferit cheia de la casa sa și a ținut-o de mână așa cum nu mai făcuse până atunci cu nimeni altcineva.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Bogdan de la Ploiești. Prima oară când artistul apare alături de Vanessa într-o emisiune

„Aveam o vârstă, nu mai aveam multe gloanțe.”, a mai spus Dani Oțil în chip de glumă. Deși există multe voci care subliniază diferența de înălțime dintre cei doi, prezentatorul de la Neatza spune că nu este complexat de acest aspect.