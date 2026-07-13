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„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Nicolai Tand a vorbit despre toate momentele frumoase pe care le-a trăit la Paris, atunci când muncea într-un restaurant celebru.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 20:15 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 16:59
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă | antena 1
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Nicolai Tand a dezvăluit care a fost cel mai mare bacșiș primit vreodată. Ce fotbalist celebru i-a lăsat 1.500 de euro.

„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand

Nicolai Tand a rememorat, în cadrul podcastului, perioada în care a lucrat în restaurante de lux din Franța, acolo unde a pornit de jos și a ajuns să servească unele dintre cele mai cunoscute vedete ale lumii. Celebrul chef a povestit că a trecut prin multe greutăți înainte de a-și construi cariera, însă experiențele trăite în Paris i-au schimbat complet viața.

Originar din Maramureș, Nicolai Tand a plecat în Franța la doar 20 de ani, hotărât să își construiască un viitor mai bun. La început nu i-a fost deloc ușor. A dormit în case părăsite, a vândut ziare pe străzile Parisului și a acceptat orice loc de muncă pentru a putea supraviețui. A lucrat inclusiv ca șofer pe ambulanță, timp în care a învățat limba franceză și s-a adaptat unei lumi complet diferite.

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Mai târziu, a intrat în domeniul HoReCa, unde a început ca spălător de vase. Dornic să învețe, s-a apropiat de bucătari, pe care îi ajuta ori de câte ori avea ocazia. În schimb, aceștia îi ofereau mâncare și îl învățau tainele bucătăriei. Pas cu pas, a avansat, devenind ajutor de ospătar, apoi ospătar, iar în cele din urmă a ajuns să ocupe funcții importante în restaurante exclusiviste din capitala Franței.

În acea perioadă, Nicolai Tand a servit numeroase celebrități internaționale. Printre acestea s-au numărat Jennifer Aniston și Ben Stiller, pe care i-a întâmpinat personal la restaurant, după ce patronii au decis că el este omul potrivit pentru a se ocupa de masa lor. Chef-ul își amintește că actrița americană a fost extrem de politicoasă și a vrut doar să îi mulțumească pentru serviciile oferite.

Pe lista vedetelor pe care le-a întâlnit se mai află Madonna, Zinedine Zidane, Ronaldinho și multe alte nume celebre care frecventau restaurantul în care lucra.

Tot atunci a avut parte și de cele mai impresionante bacșișuri din cariera sa. Nicolai Tand a dezvăluit că cea mai mare sumă primită vreodată a fost de 1.500 de euro, un gest care l-a impresionat și pe care nu l-a uitat nici după atâția ani.

În același timp, a povestit că Roberto Assis, fratele și impresarul fostului mare fotbalist Ronaldo, obișnuia să îi lase bacșișuri de aproximativ 500 de euro ori de câte ori îi servea masa. Chef-ul spune că acea perioadă a fost una spectaculoasă, iar restaurantele în care lucra atrăgeau zilnic personalități din sport, film și muzică.

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Deși astăzi este unul dintre cei mai apreciați chefi din România, Nicolai Tand spune că nu uită niciodată de unde a plecat și că toate sacrificiile făcute în Franța l-au ajutat să devină omul de astăzi.

Soția sa i-a schimbat viața și îi este alături în fiecare pas

În cadrul emisiunii Furnicuțele, Nicolai Tand a vorbit cu multă căldură și despre soția sa, Monica, pe care o consideră unul dintre cei mai importanți oameni din viața lui. Cei doi s-au cunoscut la Paris prin intermediul unor prieteni comuni, însă relația lor nu a început imediat. La acea vreme, Monica era căsătorită, iar chef-ul spune că a respectat întotdeauna această situație.

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Destinul i-a adus însă din nou împreună, iar după mai multe întâlniri au realizat că formează o echipă. Monica a decis să lase viața din Franța și să se mute în România alături de Nicolai, o alegere pe care acesta o consideră un adevărat sacrificiu.

Chef-ul spune că soția lui este „îngerul lui păzitor”, omul care îl temperează atunci când muncește prea mult și care îi amintește să aibă grijă și de el. Împreună au construit o familie frumoasă și au doi copii, Ilona și Iancu, despre care Nicolai vorbește cu multă mândrie. Pentru el, familia rămâne cea mai importantă realizare, iar toate eforturile pe care le face sunt dedicate celor dragi.

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