„Furnicuțele”, invitată Sonia Simionov. Care a fost cea mai dificilă transmisiune din cariera sa

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Sonia Simionov a vorbit despre cea mai dificilă transmisiune din cariera sa. Ce s-a întâmplat atunci.

Sonia Simionov este cunoscută drept unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de televiziune din România, cu experiență în reportaje de război și transmisiuni din cele mai dificile zone ale lumii.

Care a fost cea mai dificilă transmisiune din cariera Soniei Simionov

De-a lungul carierei sale a fost prezentă inclusiv în Afganistan, devenind prima jurnalistă care a transmis de acolo pentru platformele online din România. Cu toate acestea, nu misiunile din zone de conflict au reprezentat cea mai grea încercare profesională, ci un caz petrecut chiar în București.

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, Sonia Simionov a vorbit despre momentul care a urmărit-o mult timp și pe care îl consideră una dintre cele mai dureroase experiențe din cariera sa.

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Totul s-a întâmplat în 2015, când redacția a primit informația că o femeie amenința că se va arunca de pe acoperișul unui bloc din zona Pieței Amzei. Jurnalista s-a deplasat imediat la fața locului, fără să știe că urma să asiste la un deznodământ tragic.

Femeia își pierduse fiica din cauza cancerului și, rămasă fără familie și fără sprijin financiar, ajunsese la capătul puterilor. Potrivit Soniei Simionov, aceasta lucra ca femeie de serviciu chiar în blocul pe care alesese să urce.

La fața locului au intervenit negociatori specializați ai Poliției Capitalei, pregătiți inclusiv de experți FBI. Timp de aproape 36 de ore au încercat să o convingă să renunțe la gestul extrem.

Jurnalista își amintește că, în cea de-a 34-a oră a intervenției, pentru prima dată a avut impresia că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. O polițistă reușise să se apropie de femeie fără să o sperie și îi oferise o sticlă cu apă și un sandviș. Părea un semn că aceasta începea să recapete încredere.

Din păcate, speranța a durat foarte puțin.

„A dat REC, iar imediat după aceea femeia s-a aruncat”, a povestit Sonia Simionov.

Jurnalista spune că nu a izbucnit în lacrimi în direct, însă șocul a fost uriaș. Mai greu decât imaginile în sine a fost sentimentul că nimeni dintre cei implicați nu reușise să-i ofere femeii un motiv suficient de puternic pentru a renunța.

„M-am simțit înfrântă. Te întrebi dacă puteai face mai mult. Eu lupta aceea am pierdut-o și nu am pierdut multe în viață”, a mărturisit ea.

Experiența a afectat-o profund. Timp de aproximativ trei luni a visat aproape în fiecare noapte acea intervenție și și-a pus întrebări despre ceea ce ar fi putut face diferit. Își amintește însă că, odată întoarsă în redacție, a apreciat gestul șefului său, care nu a întrebat despre materialul jurnalistic, ci despre cum se simte ea după cele întâmplate.

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Deși este recunoscută pentru stăpânirea de sine și spune că nu îi place să fie compătimită, Sonia Simionov recunoaște că această tragedie a lăsat una dintre cele mai adânci urme din întreaga sa carieră.

Prietenia specială dintre Sonia Simionov și Lora

Dincolo de viața profesională, jurnalista are o relație de prietenie foarte apropiată cu Lora. Cele două s-au cunoscut pe vremea când Sonia prezenta emisiunea „Am ceva să-ți spun”, iar artista era una dintre invitate. Deși spune despre ea că nu este o persoană foarte sociabilă și evita de obicei culisele, în cazul Lorei a simțit nevoia să meargă să o salute. De atunci au rămas prietene apropiate.

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Sonia o descrie pe Lora drept una dintre femeile pe care le admiră cel mai mult, apreciindu-i demnitatea și felul în care poate purta o discuție în contradictoriu fără ca orgoliul să distrugă prietenia. La rândul ei, artista spune că jurnalista are un talent aparte de a citi oamenii și că nu își amintește să fi ales vreodată persoane care să o dezamăgească.