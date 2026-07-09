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„Furnicuțele”, invitat Gabi Tamaș. Informații în exclusivitate despre celebra filmare din casa scării

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Gabi Tamaș a povestit despre celebra filmare din casa scării. Ce s-a întâmplat, de fapt, atunci.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 20:15 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 16:17
„Furnicuțele”, invitat Gabi Tamaș. Informații în exclusivitate despre celebra filmare din casa scării | antena 1
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După ce a dezvăluit care au fost cele mai mari provocări în cadrul competiției Survivor România, Gabi Tamaș s-a amuzat puțin amintindu-și de o întâmplare care a avut loc în urmă cu mai mulți ani.

Informații în exclusivitate despre celebra filmare din casa scării

Toată lumea știe acea întâmplare, atunci când Gabi Tamaș a spart ușa unui bloc și a intrat în casa scării. A urcat câteva etaje, însă surpriză, blocul nu era cel în care locuia el. Nu-și mai aducea aminte că a urcat câteva etaje, până să adoarmă chiar acolo în blocul pe care nu îl cunoștea, de fapt.

Deși nu este genul superstițios, își aduce aminte că la un moment dat, soția sa a venit la unul dintre meciurile pe care le-a jucat în carieră și era să-și rupă piciorul. De atunci, și-a dorit ca aceasta să nu se mai afle pe teren.

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Dacă ar fi să aleagă dintre echipele de fotbal ale României, a spus că în trecut ținea cu Steaua pentru a fi contrar echipei cu care ținea tatăl său, adică Dinamo. Cu toate acestea, cele mai dragi amintiri pe care Gabi Tamaș le are din perioada în care juca fotbal se află închise în cadrul echipei de fotbal Dinamo. Acolo spune că s-a înțeles cu foști patroni, printre care și Cristi Borcea.

Acesta din urmă l-a lăudat pe Gabi Tamaș, spunând că astăzi se află în top 5 cei mai buni jucători de la Dinamo din toate timpurile. De asemenea, l-a descris ca fiind un bărbat foarte sensibil.

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„Totul la el e la maxim, este extraordinar de sensibil, el nu e cu jumătăți de măsură.”, a transmis Cristi Borcea prin apel telefonic. Nicolae Badea, fost acționat la FC Dinamo, a intrat și el într-o discuție telefonică și l-a lăudat, atât pentru jocul său de pe teren, cât și despre momentele din plan personal pe care le-au trăit împreună, la petreceri.

Ce spune Gabi Tamaș despre familia sa

Dacă ar fi să aleagă un loc pe care să-și pună familia în viața sa, Gabi Tamaș a dezvăluit că familia este familie, iar cariera va fi mereu pe primul plan. A povestit cum îl suna pe tatăl său după fiecare meci ca să-l înjure, însă ulterior se calma și vorbea normal cu acesta.

„Tata fiind sportiv, eu zic că ne-a crescut bine. Nu era o strictețe ieșită din comun, dar când vorbea el, tăceam toți. Mama ne caftea.”, povestește Gabi Tamaș.

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