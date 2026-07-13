„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Imagini rare cu sora din Maramureș a Chefului

Nicolai Tand a avut parte de o surpriză extrem de emoționantă, atunci când sora sa a intrat în apel video chiar din Maramureș. Cum arată această și cum o alintă celebrul chef.

Imagini rare cu sora lui Nicolai Tand din Maramureș. Cum vorbește celebrul chef despre Anuța: „Are un suflet atât de bun”

„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand

Nicolai Tand vorbește de fiecare dată cu emoție despre locul în care s-a născut și despre oamenii care i-au marcat copilăria. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, celebrul chef a oferit detalii mai puțin cunoscute despre familia sa din Maramureș și, în mod special, despre sora lui, Anuța, cea pe care o consideră unul dintre cei mai importanți oameni din viața lui.

Chef-ul a dezvăluit că pregătește un proiect de suflet dedicat satului natal, iar primul om pe care și-a dorit să îl implice a fost chiar sora sa. Potrivit lui Nicolai Tand, Anuța este cea care a dus mai departe gustul autentic al bucătăriei maramureșene și reușește să transforme orice ingredient într-o mâncare memorabilă.

Articolul continuă după reclamă

„Am simțit că trebuie să încep cu Anuța”, a mărturisit acesta, explicând că proiectul are la bază dorința de a păstra vii tradițiile și valorile cu care a crescut.

Însă nu doar talentul culinar al surorii sale îl impresionează. Nicolai Tand spune că Anuța este un om cu un suflet aparte, iar atunci când vorbește despre ea nu își poate stăpâni emoțiile.

„Plâng. Are un suflet atât de bun și o vorbă caldă. Parcă tot timpul lasă de la ea. Oricât de supărat ai fi, te mângâie și îți dă o stare de bine”, a spus chef-ul.

În ciuda succesului pe care l-a cunoscut în Franța și apoi în România, Nicolai Tand spune că adevăratele valori le-a învățat în satul natal. Omenia, respectul pentru ceilalți și bucuria de a împărți ceea ce ai au fost lecțiile primite în copilărie și pe care încearcă să le transmită mai departe.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Sonia Simionov. Drama de care jurnalista nu a vorbit niciodată

În 2023, chef-ul a fost desemnat cetățean de onoare al comunei Rozavlea, distincție pe care o consideră una dintre cele mai importante din viața sa.

Familia rămâne cea mai mare avere a lui Nicolai Tand

Deși astăzi este unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, Nicolai Tand spune că tot ceea ce a realizat se datorează educației primite acasă. A crescut într-o familie cu patru copii, unde munca era parte din viața de zi cu zi, iar mesele îi adunau întotdeauna pe toți în jurul aceleiași mese.

Chef-ul își amintește cu nostalgie verile petrecute la coasă, nopțile dormite în fân și momentele în care întreaga familie lucra împreună la câmp. Pentru el, copilăria are „gust de fericire”, chiar dacă viața nu a fost lipsită de încercări.

Citește și: Ce a putut să spună Gabi Tamaș despre soția lui, Ioana. Totul s-a întâmplat la Furnicuțele

Avea doar 12 ani când și-a pierdut tatăl, iar din acel moment responsabilitățile au devenit mult mai mari. A fost nevoit să muncească încă din adolescență pentru a-și ajuta mama și frații, mergând la cules de porumb, la fân sau în alte zone ale țării pentru a câștiga bani.

Astăzi, Nicolai Tand spune că părinții săi reprezintă în continuare cel mai important reper din viața lui. Îi este dor de ei în fiecare zi și mărturisește că încearcă să le urmeze exemplul în propria familie. Alături de soția sa, Monica, și de cei doi copii, Ilona și Iancu, încearcă să păstreze aceeași atmosferă caldă pe care a trăit-o în copilărie.

„Familia e sfântă”, spune chef-ul, convins că succesul profesional nu valorează nimic fără oamenii dragi alături. Iar ori de câte ori revine în Maramureș, printre dealurile copilăriei și lângă sora sa, Anuța, simte că se întoarce, cu adevărat, acasă.