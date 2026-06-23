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“Furnicuțele”, invitat Răzvan Popescu. Moment surprinzător în care Daniel Buzdugan a căzut de pe scaun

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Răzvan Popescu a avut parte de o surpriză atunci când Daniel Buzdugan a intrat în platou. Ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 16:25
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Răzvan Popescu a fost invitat în această ediție a emisiunii Furnicuțele. Omul de radio cu 30 de ani de experiență în spate, a povestit alături de prieteni, dar s-a lăsat condus și la ultima probă, Lucrare de control, alături de prezentatoare Denise Rifai.

Moment surprinzător în care Daniel Buzdugan a căzut de pe scaun

Omul de la Radio Zu a venit să vorbească în fața publicului despre traumele sale din cauza greutății în plus, dar și despre satisfacțiile pe care le are atunci când se știe înconjurat de oameni. Deși la un moment dat și-a dorit să fie îndrăgit și plăcut de toată lumea, și-a dat seama recent că lucrurile nu funcționează chiar așa. Totul s-a datorat rețelelor de socializare.

Este de părere că în jurul nostru există deja o epidemie „de a arunca cu te iubesc în jur”. Răzvan Popescu a mărturisit că el nu este genul de persoană care să spună aceste cuvinte într-o manieră ușoară, asta pentru că nu-și dorește să răpească din farmecul originar.

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Din anul 2010 face parte din echipa Radio Zu și toată lumea îl cunoaște extrem de bine după voce. Apariția sa în platoul emisiunii Furnicuțele a fost completată și de cea a lui Daniel Buzdugan, prietenul și colegul său în aceeași echipă. La un moment dat, când acesta din urmă a dorit să-i strângă mâna lui Denise Rifai, s-a dezechilibrat și a căzut de pe scaun.

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„E foarte greu să vorbești ceva de rău despre Daniel, dar este un tip care, dacă la talentul pe care îl are, s-ar mai fi pus și puțină organizare, cu siguranță ar fi de două ori mai bine decât e.”, a transmis Răzvan Popescu în fața lui Denise Rifai.

De cât timp nu a mai venit Daniel Buzdugan la Antena

Invitat surpriză pentru Răzvan Popescu, Daniel Buzdugan a mărturisit că nu a mai venit în cadrul Antena de 7 ani. L-a descris pe prietenul și colegul său așa cum a știut mai bine.

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„Omul bun la toate.”, a spus despre Răzvan Popescu. Un alt prieten din gașca lui Răzvan Popescu este de asemenea un alt coleg de la radio, Cuza. Acesta din urmă l-a descris ca fiind un om pe care îl apreciază pentru că a avut multe lucruri de învățat de la el.

Într-un final cu toții au avut doar cuvinte de laudă la adresa sa, fiind o experiență inedită pentru toți.

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