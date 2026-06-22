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„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. De ce a fost interzisă vedeta pe vremea lui Ceaușescu, povestea pe care puțini o știu

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Anca Țurcașiu a povestit de ce a fost interzisă pe vremea lui Ceaușescu și ce i s-a spus despre aspectul său fizic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 15:57
„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. De ce a fost interzisă vedeta pe vreme lui Ceaușescu, povestea pe care puțini o știu | antena 1/chat gpt
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Invitată în emisiunea Furnicuțele, artista Anca Țurcașiu a avut parte de momente emoționante în fața lui Denise Rifai.

De ce a fost interzisă vedeta pe vremea lui Ceaușescu, povestea pe care puțini o știu

A povestit cum a renunțat la dulciuri, la paste făinoase și la lucrurile create cu făină. La vârsta sa, își dorește să mai slăbească aproximativ 3 kg pentru ca lucrurile pe care și le dorește să îi poată veni pe trup.

„Nu sunt dintr-o familie de oameni slabi. Mama gătea oalei întregi, era un festin în apartament în permanență. Eu m-am luptat cu asta, atunci când am intrat în școala de atletism a fost o greșeală, nu eram grăsuță, dar dolofană, împiedicată ca un copil.”, a povestit Anca Țurcașiu despre parcursul său în școală.

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Ulterior, a fost bună la atletism și toate lucrurile pe care a crezut că nu le putea face, i-au ieșit bine de fiecare dată. A povestit cum a venit pe lume și motivul pentru care urma să nu mai fie pe acest pământ.

„Bunica îmi croșeta căciulițele, pentru că nu existau în magazine pentru capul meu mic.”, și-a adus aminte Anca Țurcașiu cu lacrimi în ochi. Se vede în continuare o femeie extrem de norocoasă pentru că s-a născut într-o familie în care a fost iubită.

„Mama era aprigă, director economic la spitalul pentru studenți. Mă mai alerga cu papucul prin casă.”, a povestit vedeta. De asemenea, și-a adus aminte cum a petrecut timpul alături de femeia care i-a dat viață în ultimele sale zile.

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Atunci când a apărut la televizor în primele sale emisiunii, a fost interzisă timp de 3 luni din cauza tunsorii sale.

Anca Țurcașiu și povestea carierei sale

Tatăl său, un om extrem de important în viața vedetei, a venit în platoul emisiunii Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre felul în care a crescut-o pe Anca. Și-a adus aminte cum îi citea acestei poezii și de atunci acesteau au rămas în sufletul artistei.

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Aceasta se descrie ca o persoană extrem de riguroasă, o moștenire de la tatăl ei. Deși până la momentul actual tatăl Ancăi Țurcașiu nu i-a transmis în mod direct, se pare că acesta a fost întotdeauna mândru de fiica sa și de traseul pe care și l-a ales în viață.

Anul acesta se împlinesc 40 de ani de scenă pentru Anca Țurcașiu, femeia care nu a încetat niciodată să fie alături de fanii săi.

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