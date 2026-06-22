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„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. Motivul pentru care refuză să se căsătorească din nou cu partenerul actual

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Anca Țurcașiu l-a avut alături de ea pe actualul său partener, Călin. Cine este acesta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 20:15 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 15:12
„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. Motivul pentru care refuză să se căsătorească din nou cu partenerul actual | antena 1
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Invitată în emisiunea Furnicuțele, artista Anca Țurcașiu l-a avut alături de ea în platou și pe partenerul său, Călin. Acesta a povestit cum s-au cunoscut și ce i-a făcut să se îndrăgostească unul de celălalt.

Motivul pentru care refuză să se căsătorească din nou cu partenerul actual

După o perioadă în care viața sa nu a fost una tocmai fericită pe plan personal, iată că Anca Țurcașiu a regăsit din nou dragostea în imaginea unui vechi prieten de-al său, Călin. Cu toate că cei doi se cunoșteau de multă vreme, a fost nevoie doar de un moment simplu pentru a-i aduce pe cei doi mai aproape, însă sub o altă formă a legăturii lor.

Călin, antrenor de kite surfing, i-a fost alături Ancăi Țurcașiu și a susținut-o permanent în orice și-a dorit să facă. O răsfață pe aceasta și încearcă să-i facă pe plac așa cum trebuie.

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„Ne-ma dat seama că e mai mult decât o prietenie.”, a povestit Călin. Cu toate acestea, cei doi au declarat că nu se vor căsători niciodată. Anca Țurcașiu are un băiat din căsnicia anterioară, dar și un nepot, iar iubitul său are tre fete și un nepot.

Anca Țurcașiu se descrie ca fiind o femeie normală, în ciuda traiectoriei sale profesionale. O persoană care iubește mult și care și-a dorit aproape doar acei oameni care au putut să ofere, dar și să primească.

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A dezvăluit că pentru a se vindeca și a trece mai departe pe plan amoros, a fost nevoită să ierte și să-și vadă viața dintr-un alt punct. A mai spus, deși nu este un lucru ascuns, că este foarte credincioasă și și-a dorit să regăsească iubirea în viața sa, astfel că l-a primit pe Călin.

Cum reușește Anca Țurcașiu să rămână o persoană optimistă

La secțiunea de joc a emisiunii Furnicuțele intitulată Lucrare de control, Anca Țurcașiu a răspuns altor întrebări adresate de prezentatoarea Denise Rifai. Artista nu a putut să nu spună cu toată încrederea că a avut nevoie și de cele mai întunecate zile trăite pentru ca acum să se bucure de lumină puternică.

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Se vede foarte diferită în rolul de bunică, față de momentul în care a devenit ea însăși mamă pentru prima oară.

„Eram puțin panicată, disperată să fac tot ce trebuie, puțin exagerată. Acum există doar bucuria de joacă, deocamdată.”, a spus vedeta, invitată la Furnicuțele alături de Denise Rifai.

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