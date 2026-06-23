„Furnicuțele”, invitat Răzvan Popescu. Prin ce traume a trecut din cauza greutății

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Răzvan Popescu a vorbit cu Denise Rifai despre traumele pe care le-a suferit de-a lungul timpului din cauza greutății sale.

Răzvan Popescu, om de radio de 30 de ani, a venit la Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre traumele sale, dar și despre situațiile care l-au făcut să zâmbească.

Prin ce traume a trecut din cauza greutății

Cu toate că în prim-plan râdea, atunci când era singur în casă nu putea să se întâmple acest lucru. A ajuns să cântărească 143 de kilograme și s-a luptat mult timp cu mâncatul compulsiv. Este de părere că oamenii care spun că se simt bine în pielea lor atunci când sunt grași, omit un adevăr foarte important care se află chiar sub ochii lor.

Atunci când a venit vorba despre femei și relații amoroase, niciodată nu a putut să facă primul pas de teamă că va fi refuzat. A descoperit totuși iubirea în persoana femeii cu care își împarte viața în acest momente.

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„Am în continuare temerea de a nu mă îngrășa.”, a spus Andrei Popescu în fața lui Denise Rifai la Furnicuțele. Răzvan Popescu s-a declarat îndrăgostit de muzica anilor, 80 – 90, asta pentru că în prezent nu mai ține minte atât de ușor versurile melodiilor.

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În prezent, cel mai mult preferă să călătorească.

„Să petrec timpul la prieteni sau ei la mine acasă. Pandemia mi-a arătat că viața este cumva un ciclu și nu te întorci în niște ani, dar poți să retrăiești experiențe.”, a povestit Răzvan Popescu.

Răzvan Popescu vorbește despre tatăl său la Furnicuțele

La radio, cu toate că a abordat multe dintre subiectele pe care orice om din domeniu putea să le abordeze, și-a dat seama că n-a vorbit niciodată de tatăl său.

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„Iubit mă simțeam. Eram copil, bolnav și îmi doream o mașină teleghidată. A alergat tot orașul s-o caute.”, a povestit Răzvan Popescu despre tatăl său. A mărturisit că dragostea pentru radio l-a cuprins atunci când era doar un copil și asculta un anumite post pentru a reuși să adoarmă.

Deși este o persoană sociabilă, spune că are nevoie de câteva ore pentru a-și încărca bateriile. Cel mai mult îi place să stea în cadă, cu apa curgând pe el. Soția sa, Angela, este cadru militar. Răzvan Popescu a descris ca fiind “un om bun”.

„Prin firesc m-a cucerit. Nu e o închipuită.”, a vorbit Răzvan Popescu despre soția sa, în cele mai noi declarații la Furnicuțele. Dacă ar da timpul înapoi, omul de radio a subliniat că nu ar schimba, dar nici nu ar regreta nimic.