"Furnicuțele", invitat Tzancă Uraganu. De cât timp nu mai consumă substanțe interzise

Home Furnicutele Stiri

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Tzancă Uraganu a adus în discuție și problema substanțelor interzise. Nu i-a fost teamă să spună de cât timp nu mai este consumator și i-a sfătuit pe toți să fie atenți din acest punct de vedere.

Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 15:37 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 14:45
Tzancă Uraganu a vorbit fără ocolișuri și despre viața de familie pe care a trăit-o acasă înainte de a deveni un cântăreț faimos.

Tatăl artistului a avut întotdeauna dorința ca acesta să-și continuie studiile, însă din clasa a10-a, Tzancă Uraganu s-a concentrat mai mult asupra muzicii. Repetiții, cântări și clipe pe care le petrecea alături de prietenii de atunci, i-au format drumul către succesul pe care îl are astăzi.

Faptul că este și el tată în prezent l-a schimbat pe Tzancă Uraganu. Cu toate acestea, nu reușește să îi facă pe copiii săi să îl asculte întotdeauna. A jucat fotbal, în poziția de atacant, și își dorea să devină fotbalist.

Tot în clasa a10-a a renunțat la această pasiune pentru a se dedica alteia care mai târziu i-a devenit și meserie.

„Copiii trebuie să meargă la școală până la capăt.”, a transmis Tzancă Uraganu tuturor fanilor săi, dar și telespectatorilor de la Furnicuțele. Denise Rifai a adus în discuție și subiectul consumului de droguri, iar artistul de manele nu l-a evitat.

De 6 ani, Tzancă Uraganu nu mai consumă substanțe interzise și anxietatea i-a scăzut. Se pare că anxietatea i-a apărut din cauza lipsei somnului pe timpul nopții, timp pe care artistul îl petrecea la cântări și pe scene.

Cu primii bani într-o cantitate mai mare, Tzancă Uraganu și-a cumpărat o mașină. În prezent acesta are doar 3 mașini din 5 pentru că și-a dat seama că nu le poate folosi pe toate și sunt inutile.

Cum s-a cunoscut Tzancă Uraganu cu Anda Adam

Cei doi sunt ca o familie, însă o întâmplare nefericită i-a făcut să nu fie cu adevărat, ca la carte, fini și nași. Au găsit totuși că au multe lucruri în comun și că nu au prea mulți prieteni adevărați. Astfel, familiile lor au devenit unite.

„Noi am văzut multe situații în care a fost pus, un om care oferă foarte mult, fără să sună și fără să se laude. Foarte multă milă, își dorește să ajute oamenii nevoiași, face multe gesturi pe care voi nu le știți, le face din suflet, fără să se afirme.”

Anda Adam spune că Tzancă Uraganu, oricât de celebru și iubit de public ar fi, continuă să fie un om modest căruia îi place să dăruiască atunci când poate.

