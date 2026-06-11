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O echipă națională a ajuns în SUA cu 300 de kilograme de pește și 6000 de portocale. De ce au venit jucătorii cu mâncare de acasă

Norvegia a ajuns în SUA cu 300 de kilograme de pește și 6.000 de portocale înaintea Cupei Mondiale 2026

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 12:07 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 12:08
O echipă națională a ajuns în SUA cu 300 de kilograme de pește și 6000 de portocale. De ce au venit jucătorii cu mâncare de acasă | Shutterstock
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Norvegia a ajuns în SUA cu 300 de kilograme de pește și 6.000 de portocale înaintea Cupei Mondiale 2026

O echipă națională a ajuns în SUA cu 300 de kilograme de pește și 6000 de portocale

Cupa Mondială 2026 va începe joi seară, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, programată de la ora 22:00 și transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Competiția se va desfășura până pe 19 iulie 2026 și promite să ofere un adevărat spectacol.

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Printre echipele care atrag atenția la acest turneu se numără Norvegia, națională care revine la Cupa Mondială după o absență de 28 de ani. Scandinavii au participat anterior la turneele finale din 1938, 1994 și 1998, iar acum speră să producă o surpriză și să ajungă cât mai departe în competiție.

Norvegia se bazează pe o generație extrem de talentată, condusă de Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, Martin Ødegaard și Antonio Nusa. În schimb, selecționerul a renunțat pentru acest turneu la jucători precum Kristian Arnstad, Zlatko Tripić și Aron Dønnum.

De ce au venit jucătorii cu mâncare de acasă

Delegația nordică a atras atenția încă de la sosirea în Statele Unite ale Americii. Potrivit presei norvegiene, echipa a adus în cantonament nu mai puțin de 300 de kilograme de pește, 116 kilograme de brânză și aproximativ 6.000 de portocale, alimente care vor face parte din meniul jucătorilor pe toată durata competiției.

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Trei bucătari au însoțit lotul Norvegiei în SUA și se vor ocupa de alimentația fotbaliștilor pe parcursul turneului. Nu este pentru prima dată când nordicii recurg la o astfel de strategie. O abordare similară a fost folosită și la Jocurile Olimpice, oficialii considerând că menținerea obiceiurilor alimentare contribuie la confortul și performanțele sportivilor.

Norvegia a impresionat în preliminarii și în meciurile recente, inclusiv prin victoria spectaculoasă cu 4-1 în fața Italiei, rezultat care a confirmat potențialul unei echipe aflate în plină ascensiune.

La Cupa Mondială 2026, nordicii vor evolua în Grupa I, alături de Franța, Senegal și Irak. Debutul este programat pe 17 iunie împotriva Irakului, urmat de confruntarea cu Senegal, pe 23 iunie. Cel mai așteptat meci al grupei va avea loc pe 26 iunie, când Norvegia va întâlni Franța, într-un duel care îi poate aduce față în față pe două dintre cele mai mari vedete ale fotbalului mondial, Erling Haaland și Kylian Mbappé.

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