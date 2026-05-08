Furnicuțele, invitată Adina Buzatu: Reacția lui Denise Rifai și a invitatei la vederea unui bărbat cu mușchi

Denise Rifai și Adina Buzatu, reacții savuroase la „Testul Mușuroiului” din Furnicuțele. Cele două au comentat apariția unui bărbat plin de mușchi și au făcut dezvăluiri amuzante în platou.

Pe lângă povești savuroase, glume și momente pline de energie, realizatoarea și invitata sa au fost supuse celebrului „Test al Mușuroiului”, pregătit de Furnicuțe.

Reacția lui Denise Rifai și a invitatei la vederea unui bărbat cu mușchi

De această dată, provocarea a pornit de la mai multe fotografii cu vedete, iar cele două au fost nevoite să comenteze ținutele afișate pe covorul roșu. Adina Buzatu a analizat atent fiecare apariție și și-a spus sincer părerea despre stilul vestimentar al vedetelor. Totul a luat însă o întorsătură neașteptată atunci când Furnicuțele au pregătit o surpriză specială pentru Denise Rifai și Adina Buzatu.

„Te uiți acum la acest bărbat, iar mai apoi aflăm și regulile”, au spus Furnicuțele despre Testul Mușuroiului.

În platou și-a făcut apariția un bărbat la bustul gol, extrem de bine lucrat fizic, iar reacțiile celor două nu au întârziat să apară. Camerele de filmat au surprins imediat expresiile amuzate ale lui Denise Rifai și Adinei Buzatu.

„Mulțumim pentru acest moment. Ne-ai emoționat profund”, a spus Adina, stârnind hohote de râs în platou.

Furnicuțele au continuat apoi testul și le-au pus întrebări despre ținuta purtată de bărbat.

„Adina, ce culoare avea șnurul de la pantaloni?”

„Nu știu și vă spun de ce. Mă gândeam cu ciudă, vă jur, că eu lucrez la sală fesierii și nu ies așa”, a spus Adina.

„Eu cred că am văzut, cred că era negru”, a spus Denise.

„Ce culoare avea șnurul de la binoclu?”, a întrebat una dintre Furnicuțe.

„Am admirat totul. Nu am fost atente. Am admirat totul”, au spus Denise și Adina în sincron, provocând din nou râsete în platou.

Furnicuțele au continuat seria întrebărilor:

„Ce culoare aveau ochii salvamarului?”

„Erau căprui, pana corbului, spre negru”, a spus Adina.

La final, „salvamarul” a revenit în platou pentru a verifica răspunsurile. Furnicuțele au aflat și numele bărbatului: Cristian. Oase a reușit chiar să îi ghicească zodia, motiv pentru care a fost declarat câștigătorul concursului.

Drept premiu, Furnicuțele au glumit spunând că Oase va primi binoclul lui Cristian „pentru a le putea vedea mai bine de la distanță”.

