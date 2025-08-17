Antena Căutare
Adina Buzatu, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum reușește să se mențină în formă la 48 de ani

Adina Buzatu a atras atenția pe rețelele sociale cu cele mai recente imagini, în care își etalează silueta tonifiată și le împărtășește fanilor secretul ei.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 17 August 2025, 20:45 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 13:07
Vedeta a transmis un mesaj despre perfecțiunea nerealistă promovată pe internet | Hepta

La 48 de ani, creatoarea de modă demonstrează că energia, disciplina și încrederea în sine pot fi mai atrăgătoare decât orice filtru.

Adina Buzatu, apariție spectaculoasă în costum de baie

Recent, stilista a publicat pe Facebook câteva fotografii în costum de baie, iar una dintre ele i-a încântat pe fani prin naturalețe și prospețime.

În fotografie, Adina apare relaxată, întinsă pe un șezlong, purtând un costum de baie tip bikini cu model zig-zag multicolor, care îi pune în valoare silueta. Zâmbetul cald și privirea directă spre cameră transmit o stare de încredere și bună dispoziție.

Lumina naturală îi evidențiază nuanțele părului și frumusețea trăsăturilor, scoțând la iveală armonia dintre stil și simplitate.

Vedeta a vorbit și despre ritualul cu care își începe diminețile: „Diminețile: imersie în apă cu gheață (5–10 minute), plus sport. Apoi urmează munca pe care o iubesc, în fiecare zi. Sâmbăta și duminica sunt și ele zile de lucru, nu de sacrificiu; de sens. Pentru că ador ce fac și îmi place să fiu alături de clienți.

Ce mă întristează: când părinții, din grijă, ajung să decidă în locul tinerilor și le sting personalitatea. Nu e o bătălie «bej vs. bleumarin». E despre potrivirea culorii, texturii și croielii cu chipul, vârsta, proporțiile și temperamentul celui care poartă, nu ale părintelui. Poate fi verde închis, albastru luminos, o cămașă de in sau o linie curată care așază umărul.

La 18 ani, uniforma e ultima soluție; prima e semnătura ta. „N-ai curaj” nu e sfat, e frână. Reguli scurte pentru părinți: Nu confundați decența cu interdicția. Adaptați ținuta persoanei reale din fața voastră. Lăsați un strop de personalitate să respire”, a transmis stilista pe Facebook.

Citește și: Adina Buzatu dezvăluie cât costă hainele purtate de Marcel Ciolacu. Ce spune premierul despre pantofii care au garanție pe viață

Ce spune stilista despre „perfecțiunea” promovată pe internet

De asemenea, Adina Buzatu a transmis un mesaj despre perfecțiunea nerealistă promovată pe internet:

„Piele fără pori? Doar la statui. Haine fără cute? Doar pe umeraș. Vieți fără defecte? Doar în reclame. Și totuși, internetul ne vinde asta ca «normalitate».

Psihologia spune clar: comparația cu imposibilul ne scade stima de sine și ne sabotează încrederea. Realitatea arată altfel: pielea respiră, hainele se mișcă, oamenii greșesc. Și tocmai asta o face vie, frumoasă și… mult mai interesantă decât perfecțiunea din feed”.

Adina Buzatu dovedește, prin stilul său de viață activ și autentic, că frumusețea la aproape 50 de ani înseamnă echilibru între sănătate, muncă și bucuria de a fi tu însăți, nu perfecțiune.

Adina Buzatu este cea mai cunoscută stilistă din România specializată în moda masculină. S-a născut pe 19 martie, la București, iar în prezent are frumoasa vârstă de 48 de ani.

În 2009, a lansat primul parfum masculin românesc, iar un an mai târziu a inițiat prima campanie antikitsch în vestimentația masculină, relatează Kfetele.ro. Din 2017, a continuat să surprindă publicul cu creațiile sale, bucurându-se de o notorietate solidă și realizând, de-a lungul anilor, peste 300 de prezentări de modă.

Adina Buzatu îmbrăcată cu un sacou negru și cercei în formă de lacăt
Adina Buzatu îmbrăcată cu o jachetă maro

Deși cariera i-a adus un succes răsunător și recunoaștere ca stilistă în moda masculină, Adina Buzatu a ales să își protejeze viața personală, păstrând-o discretă și ferită de atenția publicului.

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
