Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri Furnicuțele, invitată Carmen Grebenișan. De ce a început să plângă la revederea imaginilor din timpul nașterii

Furnicuțele, invitată Carmen Grebenișan. De ce a început să plângă la revederea imaginilor din timpul nașterii

Carmen Grebenișan a vorbit emoționată în emisiunea lui Denise Rifai despre experiența nașterii în apă. Influencerița a dezvăluit detalii intime despre travaliu, fricile sale și momentul în care și-a ținut băiețelul în brațe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 17:16 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 17:21
Galerie
Carmen Grebenișan a vorbit emoționată în emisiunea lui Denise Rifai despre experiența nașterii în apă. Influencerița a dezvăluit detalii intime despre travaliu, fricile sale și momentul în care și-a ținut băiețelul în brațe. | Antena 1/AI
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În episodul 17 al emisiunii Furnicuțele, Denise Rifai a avut o invitată specială. Ediția din 12 mai 2026 a adus-o în platou pe Carmen Grebenișan. Realizatoarea emisiunii și Carmen au povestit deschis atât despre viața personală, cât și despre cea profesională.

Furnicuțele, invitată Carmen Grebenișan

Emisiunea a debutat într-un mod emoționant pentru Carmen Grebenișan. După ce a discutat cu Denise despre cariera sa și despre veniturile obținute din activitatea de influencer, Carmen a abordat un subiect mult mai sensibil: experiența de a deveni mamă.

Denise Rifai a felicitat-o pentru curajul de a împărtăși cu urmăritorii săi modul în care a ales să nască, un subiect considerat încă delicat în România. Puțini știau că influencerița a ales să nască în apă, o metodă mai puțin întâlnită la noi în țară și despre care se vorbește destul de rar.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Damian Drăghici. Ce ținută spectaculoasă a purtat Denise Rifai în cadrul emisiunii

„Eu sunt foarte inhibată de tot ce înseamnă spitalul. Când simt miros de spirt îmi vine să leșin. Am impresia că mă taie, că mă dezmembrează când intru într-un spital. Nu știu de unde am gândurile astea. Chiar și când mi se lua sânge, eu leșinam”, a povestit Carmen Grebenișan.

Influencerița a explicat că procesul prin care a ajuns să aleagă nașterea în apă nu a fost unul simplu și că a avut nevoie de multe documentări înainte de a lua decizia finală.

De ce a început să plângă la revederea imaginilor din timpul nașterii

„Nu am găsit ușor unde să nasc. Am stat să mă documentez și până la urmă am născut așa cum mi-am dorit. Dar înainte de asta mi-am întrebat medicul dacă sunt ok să nasc natural, dacă pot naște în apă. Am primit aprobare în prealabil de la trei doctori”, a mai spus Carmen.

În timpul emisiunii, Denise Rifai a difuzat și câteva imagini de la momentul nașterii. Carmen s-a emoționat vizibil și a început să plângă atunci când și-a văzut băiețelul în imaginile prezentate pe ecran.

„Nu plâng de rău. E multă emoție la mijloc acolo. Foarte multă emoție. A fost foarte intens din multe puncte de vedere. Mi-am dorit, dacă se poate, să nasc și să simt totul. Îmi place să simt, că e rău, că e bine, îmi place să simt totul. Mi se pare că asta este esența vieții, că acesta este scopul meu: să simt. Am simțit la maximum. Îmi amintesc fiecare secundă de acolo”, a declarat Carmen Grebenișan.

Influencerița a continuat să povestească, vizibil emoționată, despre experiența nașterii. Deși travaliul a fost unul scurt, Carmen a mărturisit că intensitatea momentelor trăite a fost uriașă. Cu toate durerile resimțite, aceasta a spus că în acele clipe nu a mai simțit frică.

Nașterea a durat aproximativ două ore, timp în care partenerul ei, Cristi, i-a fost alături la fiecare pas. Acesta a fost invitat în platou de Denise Rifai pentru a-i fi aproape și în timpul emisiunii.

Furnicuțele, invitat Cătălin Zmărăndescu. Momentul în care a vrut să-și ia viața...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Observatornews.ro "Nu am idee ce s-a întâmplat". La doar 5 ani, Alexandru a dispărut fără urmă chiar de lângă tatăl său "Nu am idee ce s-a întâmplat". La doar 5 ani, Alexandru a dispărut fără urmă chiar de lângă tatăl său
Antena 3 O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Furnicuțele, invitat Cătălin Zmărăndescu. Momentul în care a vrut să-și ia viața
Furnicuțele, invitat Cătălin Zmărăndescu. Momentul în care a vrut să-și ia viața
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Furnicuțele, invitat Cătălin Zmărăndescu. Motivul pentru care Denise Rifai a izbucnit în râs
Furnicuțele, invitat Cătălin Zmărăndescu. Motivul pentru care Denise Rifai a izbucnit în râs
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Nicușor Dan i-a trântit ușa în nas lui Ilie Bolojan! România se pregătește de 4 scenarii
Nicușor Dan i-a trântit ușa în nas lui Ilie Bolojan! România se pregătește de 4 scenarii BZI
Gruparea Coldea a pierdut procesul cu al doilea denunțător al său. Instanța a respins, definitiv, cererea de urmărire penală a primarului din Rovinari
Gruparea Coldea a pierdut procesul cu al doilea denunțător al său. Instanța a respins, definitiv, cererea de... Jurnalul
Olena Zelenska revine în România pentru summitul B9. Întâlnire importantă cu Prima Doamnă a României la București
Olena Zelenska revine în România pentru summitul B9. Întâlnire importantă cu Prima Doamnă a României la... Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x