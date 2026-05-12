Furnicuțele, invitată Carmen Grebenișan. De ce a început să plângă la revederea imaginilor din timpul nașterii

Carmen Grebenișan a vorbit emoționată în emisiunea lui Denise Rifai despre experiența nașterii în apă. Influencerița a dezvăluit detalii intime despre travaliu, fricile sale și momentul în care și-a ținut băiețelul în brațe.

În episodul 17 al emisiunii Furnicuțele, Denise Rifai a avut o invitată specială. Ediția din 12 mai 2026 a adus-o în platou pe Carmen Grebenișan. Realizatoarea emisiunii și Carmen au povestit deschis atât despre viața personală, cât și despre cea profesională.

Furnicuțele, invitată Carmen Grebenișan

Emisiunea a debutat într-un mod emoționant pentru Carmen Grebenișan. După ce a discutat cu Denise despre cariera sa și despre veniturile obținute din activitatea de influencer, Carmen a abordat un subiect mult mai sensibil: experiența de a deveni mamă.

Denise Rifai a felicitat-o pentru curajul de a împărtăși cu urmăritorii săi modul în care a ales să nască, un subiect considerat încă delicat în România. Puțini știau că influencerița a ales să nască în apă, o metodă mai puțin întâlnită la noi în țară și despre care se vorbește destul de rar.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Damian Drăghici. Ce ținută spectaculoasă a purtat Denise Rifai în cadrul emisiunii

„Eu sunt foarte inhibată de tot ce înseamnă spitalul. Când simt miros de spirt îmi vine să leșin. Am impresia că mă taie, că mă dezmembrează când intru într-un spital. Nu știu de unde am gândurile astea. Chiar și când mi se lua sânge, eu leșinam”, a povestit Carmen Grebenișan.

Influencerița a explicat că procesul prin care a ajuns să aleagă nașterea în apă nu a fost unul simplu și că a avut nevoie de multe documentări înainte de a lua decizia finală.

De ce a început să plângă la revederea imaginilor din timpul nașterii

„Nu am găsit ușor unde să nasc. Am stat să mă documentez și până la urmă am născut așa cum mi-am dorit. Dar înainte de asta mi-am întrebat medicul dacă sunt ok să nasc natural, dacă pot naște în apă. Am primit aprobare în prealabil de la trei doctori”, a mai spus Carmen.

În timpul emisiunii, Denise Rifai a difuzat și câteva imagini de la momentul nașterii. Carmen s-a emoționat vizibil și a început să plângă atunci când și-a văzut băiețelul în imaginile prezentate pe ecran.

„Nu plâng de rău. E multă emoție la mijloc acolo. Foarte multă emoție. A fost foarte intens din multe puncte de vedere. Mi-am dorit, dacă se poate, să nasc și să simt totul. Îmi place să simt, că e rău, că e bine, îmi place să simt totul. Mi se pare că asta este esența vieții, că acesta este scopul meu: să simt. Am simțit la maximum. Îmi amintesc fiecare secundă de acolo”, a declarat Carmen Grebenișan.

Influencerița a continuat să povestească, vizibil emoționată, despre experiența nașterii. Deși travaliul a fost unul scurt, Carmen a mărturisit că intensitatea momentelor trăite a fost uriașă. Cu toate durerile resimțite, aceasta a spus că în acele clipe nu a mai simțit frică.

Nașterea a durat aproximativ două ore, timp în care partenerul ei, Cristi, i-a fost alături la fiecare pas. Acesta a fost invitat în platou de Denise Rifai pentru a-i fi aproape și în timpul emisiunii.