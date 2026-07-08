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"Furnicuțele", invitată Giulia. Ce regret are artista în privința carierei sale

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Giulia a spus care este cel mai mare regret al său în privința carierei de cântăreață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 20:15 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 16:21
"Furnicuțele", invitată Giulia. Ce regret are artista în privința carierei sale | antena 1
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Giulia este una dintre artistele care și-a început cariera foarte devreme. A cunoscut succesul încă din adolescență, când făcea parte din trupa Candy, iar mii de fani îi cântau numele la concerte.

Ce regret are artista în privința carierei sale

Cu toate acestea, privind în urmă, vedeta spune că nu are regrete legate de parcursul profesional, cu o singură excepție: decizia de a renunța la muzică la doar 20 de ani.

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, artista a vorbit sincer despre momentele importante din viața sa și a mărturisit că, deși a acceptat tot ce i s-a întâmplat și crede că fiecare etapă a avut un rost, există o alegere pe care nu ar mai repeta-o.

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„Există o decizie pe care nu aș mai lua-o niciodată. Să nu mă las de cântat la 20 de ani, când pur și simplu plecasem din trupă și am zis că nu mai vreau să cânt”, a declarat Giulia.

Chiar și așa, artista nu privește în urmă cu amărăciune. Spune că este împăcată cu drumul pe care l-a avut și că nu simte că ar fi pierdut ceva. Din contră, este convinsă că toate experiențele au contribuit la omul care este astăzi.

„Sunt împăcată. Cred că așa a fost scris”, a spus ea.

Succesul a venit foarte devreme în viața Giuliei. La doar 15 ani devenea membră a trupei Candy, unul dintre cele mai populare proiecte muzicale ale anilor 2000. Concertele se țineau lanț, iar artista își amintește că ajungea să cânte în fața a peste 100.000 de oameni.

Deși pentru mulți adolescenți o asemenea notorietate ar putea fi copleșitoare, Giulia spune că nu s-a speriat niciodată de reacția publicului. În schimb, recunoaște că faima a venit și cu momente mai puțin plăcute.

„Am avut multe momente în care am fost extrem de arogantă și figurantă. Eram foarte plină de mine”, a recunoscut artista.

Astăzi privește acea perioadă cu alți ochi și spune că maturizarea a ajutat-o să înțeleagă mai bine cine este și ce contează cu adevărat. Un rol important în evoluția sa l-au avut și părinții, în special tatăl ei, care i-a fost și manager. Acesta s-a asigurat că succesul nu îi schimbă valorile și că, după fiecare concert, își făcea timp pentru autografe și fotografii alături de fani.

Giulia spune că a învățat, în timp, să fie mai puțin dură cu ea însăși. Dacă în trecut își cerea permanent mai mult și își reproșa orice pas greșit, astăzi încearcă să se accepte și să se bucure de ceea ce a construit.

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În paralel cu activitatea artistică, vedeta și-a îndeplinit și un vis mai vechi: a început să studieze psihologia, domeniu despre care spune că o ajută să se înțeleagă mai bine și pe care și-ar dori să îl aprofundeze în viitor.

Giulia spune că cel mai important rol al vieții sale este cel de mamă

Dacă succesul pe scenă i-a adus satisfacții profesionale, Giulia mărturisește că nimic nu se compară cu experiența de a fi mamă. Artista spune că cele mai mari bucurii ale sale sunt copiii, iar orice realizare pălește în comparație cu momentele petrecute alături de ei.

„Orice lucru are legătură cu copiii mei este cel mai important din lume pentru mine”, a mărturisit vedeta.

Giulia își dorește ca Antonia și fratele ei să aibă încredere în propriile forțe și să nu fie afectați de criticile celor din jur, așa cum i s-a întâmplat ei în anumite momente ale vieții. Este extrem de mândră de performanțele fiicei sale, campioană mondială la dans, și spune că, deși își promisese că nu își va împinge copiii către performanță de la vârste fragede, a ales să îi susțină atunci când a văzut câtă pasiune pun în ceea ce fac.

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Artista consideră că misiunea unui părinte nu este să controleze fiecare pas al copiilor, ci să îi pregătească pentru momentul în care vor merge singuri prin viață. Tocmai de aceea încearcă să le ofere încredere, sprijin și libertatea de a-și urma propriile visuri.

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