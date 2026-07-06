Invitată în emisiunea Furnicuțele, Maria Buză a vorbit despre un moment de cumpănă din viața sa și cine a reușit să o salveze de la moarte.

„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Moment de cumpănă pentru artistă, cine a salvat-o de la moarte | antena 1

Maria Buză, la un pas de moarte când a devenit mamă. Artista a povestit cine i-a salvat viața: „Orice secundă conta”

Moment de cumpănă pentru artistă, cine a salvat-o de la moarte

Maria Buză a făcut dezvăluiri emoționante despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, actrița și cântăreața a rememorat ziua în care l-a adus pe lume pe fiul ei, Andrei, mărturisind că nașterea s-a transformat într-o adevărată luptă pentru viață.

Artista a povestit că, în timpul sarcinii, problemele medicale nu au fost observate la timp, iar în momentul în care a ajuns la spital, starea ei era deja critică. Totul s-a desfășurat contracronometru, iar fiecare clipă conta.

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„Din păcate, medicul care m-a supravegheat nu a observat că lucrurile nu stăteau bine. Când am ajuns la spital eram deja într-o stare critică”, a povestit Maria Buză.

Situația a fost atât de gravă încât, înainte ca ambulanța să ajungă, salvarea a venit din partea unor oameni aflați chiar în apropierea artistei.

„Datorită vecinilor trăim și avem viață. Noi am chemat salvarea, dar nu părea să li se pară o urgență. În situația în care eram eu, însă, orice secundă conta”, a spus aceasta.

Ajunsă la Spitalul Filantropia, Maria Buză a fost preluată de echipa medicală, care a intervenit rapid. Actrița a pierdut foarte mult sânge, iar soțul ei, George, a trecut prin clipe cumplite.

„Mai greu a fost pentru George. La un moment dat a fost întrebat pe cine să salveze, pe mine sau pe copil”, a mărturisit artista.

Din fericire, medicii au reușit imposibilul. Atât Maria Buză, cât și bebelușul au fost salvați, însă vedeta a rămas mai multe ore în comă indusă.

„Medicii de la Filantropia au făcut front comun și au reușit să-l aducă pe Andrei pe lume sănătos. Eu am stat șase-șapte ore în comă indusă și, într-un final, am reapărut pe lumea asta”, a povestit emoționată.

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Actrița spune că experiența prin care a trecut nu i-a schimbat modul în care și-a crescut fiul, însă a convins-o că acesta este un adevărat luptător.

Fiul Mariei Buză conduce o agenție de turism

Andrei, băiatul Mariei Buză și al soțului ei, George, este astăzi un tânăr implicat într-o afacere. Artista a povestit că fiul ei administrează o agenție de turism.

„A devenit stâlpul casei. Toată investiția noastră este acum pe mâinile lui. Dacă nu lua frâiele și nu se mobiliza să facă ceva din toată munca noastră, ar fi fost mult mai greu”, a spus Maria Buză despre soțul său.

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Deși recunoaște că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp alături de fiul ei în perioada în care era copil, din cauza programului încărcat și a numeroaselor proiecte artistice, vedeta este mândră de omul care a devenit. Mai mult, mărturisește că așteaptă cu nerăbdare ziua în care Andrei va decide să își întemeieze propria familie și să o facă bunică.