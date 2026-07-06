Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri „Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Moment de cumpănă pentru artistă, cine a salvat-o de la moarte

„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Moment de cumpănă pentru artistă, cine a salvat-o de la moarte

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Maria Buză a vorbit despre un moment de cumpănă din viața sa și cine a reușit să o salveze de la moarte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 20:15 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 15:46
„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Moment de cumpănă pentru artistă, cine a salvat-o de la moarte | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Maria Buză, la un pas de moarte când a devenit mamă. Artista a povestit cine i-a salvat viața: „Orice secundă conta”

Moment de cumpănă pentru artistă, cine a salvat-o de la moarte

Maria Buză a făcut dezvăluiri emoționante despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, actrița și cântăreața a rememorat ziua în care l-a adus pe lume pe fiul ei, Andrei, mărturisind că nașterea s-a transformat într-o adevărată luptă pentru viață.

Artista a povestit că, în timpul sarcinii, problemele medicale nu au fost observate la timp, iar în momentul în care a ajuns la spital, starea ei era deja critică. Totul s-a desfășurat contracronometru, iar fiecare clipă conta.

Articolul continuă după reclamă

„Din păcate, medicul care m-a supravegheat nu a observat că lucrurile nu stăteau bine. Când am ajuns la spital eram deja într-o stare critică”, a povestit Maria Buză.

Situația a fost atât de gravă încât, înainte ca ambulanța să ajungă, salvarea a venit din partea unor oameni aflați chiar în apropierea artistei.

„Datorită vecinilor trăim și avem viață. Noi am chemat salvarea, dar nu părea să li se pară o urgență. În situația în care eram eu, însă, orice secundă conta”, a spus aceasta.

Ajunsă la Spitalul Filantropia, Maria Buză a fost preluată de echipa medicală, care a intervenit rapid. Actrița a pierdut foarte mult sânge, iar soțul ei, George, a trecut prin clipe cumplite.

„Mai greu a fost pentru George. La un moment dat a fost întrebat pe cine să salveze, pe mine sau pe copil”, a mărturisit artista.

Din fericire, medicii au reușit imposibilul. Atât Maria Buză, cât și bebelușul au fost salvați, însă vedeta a rămas mai multe ore în comă indusă.

„Medicii de la Filantropia au făcut front comun și au reușit să-l aducă pe Andrei pe lume sănătos. Eu am stat șase-șapte ore în comă indusă și, într-un final, am reapărut pe lumea asta”, a povestit emoționată.

Citește și: Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și viitorul soț. Totul s-a aflat la "Furnicuțele"

Actrița spune că experiența prin care a trecut nu i-a schimbat modul în care și-a crescut fiul, însă a convins-o că acesta este un adevărat luptător.

Fiul Mariei Buză conduce o agenție de turism

Andrei, băiatul Mariei Buză și al soțului ei, George, este astăzi un tânăr implicat într-o afacere. Artista a povestit că fiul ei administrează o agenție de turism.

„A devenit stâlpul casei. Toată investiția noastră este acum pe mâinile lui. Dacă nu lua frâiele și nu se mobiliza să facă ceva din toată munca noastră, ar fi fost mult mai greu”, a spus Maria Buză despre soțul său.

Citește și: Care a fost prima meserie a lui Cristian Boureanu. Din ce și-a câștigat primii bani, a spus totul la "Furnicuțele"

Deși recunoaște că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp alături de fiul ei în perioada în care era copil, din cauza programului încărcat și a numeroaselor proiecte artistice, vedeta este mândră de omul care a devenit. Mai mult, mărturisește că așteaptă cu nerăbdare ziua în care Andrei va decide să își întemeieze propria familie și să o facă bunică.

„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Care este diferența de vârstă dintre cei doi artiști, căsătoriți de 25 de ani...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Superba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită” Superba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: &#8220;Nu-mi pasă, sunt foarte fericită&#8221;
Observatornews.ro "Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța "Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
Antena 3 Aer polar și aer tropical, peste Europa. România va fi la „intersecție”: vin furtunile, iar temperaturile scad chiar și la 0 grade Aer polar și aer tropical, peste Europa. România va fi la „intersecție”: vin furtunile, iar temperaturile scad chiar și la 0 grade
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Care este diferența de vârstă dintre cei doi artiști, căsătoriți de 25 de ani
„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Care este diferența de vârstă dintre cei doi artiști, căsătoriți de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Care a fost prima meserie a lui Cristian Boureanu. Din ce și-a câștigat primii bani, a spus totul la
Care a fost prima meserie a lui Cristian Boureanu. Din ce și-a câștigat primii bani, a spus totul la "Furnicuțele"
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO
Cod roșu de furtună! A fost emis RO - Alert. Pe A3 se circulă cu dificultate | VIDEO Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Prințesa italiană care ar putea să fie viitoarea primă doamnă a Franței. Cine este Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles
Prințesa italiană care ar putea să fie viitoarea primă doamnă a Franței. Cine este Maria Carolina de Bourbon... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
Horoscop financiar, 6-12 iulie 2026: Noroc la bani pentru 3 zodii
Horoscop financiar, 6-12 iulie 2026: Noroc la bani pentru 3 zodii Jurnalul
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate Kudika
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ
Zodia care trece prin cea mai grea încercare în acest weekend. Nimic nu va mai fi la fel pentru acest nativ Redactia.ro
Un simptom aparent banal i-a schimbat viața. Tatăl a trei copii a aflat că mai are doar câteva luni de trăit
Un simptom aparent banal i-a schimbat viața. Tatăl a trei copii a aflat că mai are doar câteva luni de trăit Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x