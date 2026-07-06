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„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Care este diferența de vârstă dintre cei doi artiști, căsătoriți de 25 de ani

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Maria Buză a povestit cum a început relația cu soțul său. Cei doi sunt căsătoriți de 25 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 17:30 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 15:22
„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Care este diferența de vârstă dintre cei doi artiști, căsătoriți de 25 de ani | antena 1
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Maria Buză și soțul ei sunt împreună de 25 de ani. Artista a dezvăluit care este diferența de vârstă dintre ei și cum a început povestea lor de iubire.

Care este diferența de vârstă dintre cei doi artiști, căsătoriți de 25 de ani

Maria Buză și soțul ei, muzicianul George Pătrașcu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea artistică. Cei doi sunt căsătoriți de 25 de ani, au trecut împreună prin momente frumoase, dar și prin încercări dificile, iar relația lor este la fel de puternică și astăzi. Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, artista a povestit cum a început totul și a dezvăluit inclusiv diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei.

Maria Buză a mărturisit că, din partea ei, a fost dragoste la prima vedere. În schimb, George nu a împărtășit același entuziasm la început, iar prima lor întâlnire a fost chiar tensionată.

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„Din spusele ei, a fost dragoste la prima vedere. La prima vedere, mie nu mi-a plăcut, chiar ne-am certat”, a povestit George Pătrașcu.

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Artista avea atunci 19 ani, în timp ce viitorul ei soț avea 25, diferența dintre ei fiind de șase ani. Cu toate acestea, timpul avea să demonstreze că vârsta nu a fost niciodată un obstacol în relația lor.

Cum s-au cunoscut Maria Buză și George Pătrașcu

Povestea lor a început într-un context profesional. Maria Buză își dorea să cânte și a venit la George cu trei piese pe care voia să le interpreteze. La început, colaborarea nu a fost deloc una ușoară.

„Era o relație de muncă. Ea a venit cu cele trei piese și a zis: «Eu vreau să cânt». I-am spus că trebuie să respecte tonalitatea și măsura”, și-a amintit George.

Maria recunoaște că, încet, a început să îi urmeze sfaturile, iar relația lor s-a schimbat complet.

„Ușor, ușor, l-am ascultat. Din antipatic, mi-a devenit simpatic”, a spus artista, zâmbind.

Astăzi, cei doi au un fiu, Andrei, despre care Maria vorbește cu multă emoție. Nașterea lui, în 2002, a fost una extrem de dificilă. Artista a povestit că a ajuns în stare critică la spital, după ce problemele apărute în timpul sarcinii nu au fost observate la timp. Situația a fost atât de gravă încât medicii au fost nevoiți să ia decizii dificile pentru a le salva viețile.

„Mai rău a fost pentru George. A fost întrebat pe cine salvează, pe mine sau pe copil”, a mărturisit Maria.

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Datorită echipei medicale de la Spitalul Filantropia, atât ea, cât și băiețelul au supraviețuit. Artista a petrecut mai multe ore în comă indusă, iar revenirea a fost una lentă.

Astăzi, Andrei este adult și conduce propria agenție de turism, iar părinții lui sunt extrem de mândri de parcursul său. Maria Buză spune că îl consideră un adevărat supraviețuitor și că felul în care a venit pe lume i-a conturat personalitatea.

După un sfert de secol de căsnicie, Maria Buză și George Pătrașcu demonstrează că o relație solidă se construiește în timp, prin răbdare, respect și susținere reciprocă, iar diferența de șase ani dintre ei nu a contat niciodată în povestea lor de iubire.

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