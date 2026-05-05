„Furnicuțele”, invitată Monica Doroftei. Denise Rifai, topită după nepotul lui Leonard Doroftei. Imagini adorabile cu micul Isaac

Monica Doroftei, invitată la emisiunea Furnicuțele de la Antena 1, a avut parte de o mulțime de surprize pe parcursul ediției de pe 5 mai 2026. După soț și copii, în platou și-au făcut apariția nora și nepoțelul.

Leonard și Monica Doroftei au trei copii: pe Adrian, pe Alexandru și pe Vanessa. Alex, mijlociul familiei, i-a făcut bunici pe părinții lui, spre marea lor bucurie. Familia Doroftei a fost prezentă în platoul emisiunii Furnicuțele, iar Denise Rifai a fost cucerită de frumusețea celui mai mic dintre membrii acesteia.

Leonard Doroftei a devenit bunic pe data de 10 aprilie 2025, în ziua în care a împlinit 55 de ani.

Nepotul lui Leonard și al Monicăi Doroftei, prezenți în emisiunea Furnicuțele

„Bebelușul a venit în viața noastră ca o minune. Nu m-am gândit niciodată că o să am așa sentimente pentru el. Suntem topiți toți după el. Maria, soția lui Alex, este în familia noastră de când ei erau mici, aveau 17 ani, dar au avut o perioadă lungă în care nu au fost împreună. Și s-au regăsit acum doi ani de zile și așa a apărut bebelușul. Exact de ziua soțului s-a născut, pe 10 aprilie”, a spus Monica Doroftei despre primul ei nepot.

Maria, soția lui Alexandru Doroftei, a intrat în platou ținându-l în brațe pe micuțul Isaac.

„Ce frumusețe! Ce familie frumoasă. Ce faci, măi iubire? Ce faci, mama? Te-au speriat furnicuțele astea, nu?”, a spus Denise Rifai când l-a văzut pe Isaac.

Alex și Maria nu ar dori ca Isaac să calce pe urmele bunicului, însă dacă și-ar dori să se apuce de box, l-ar susține.

„Clar nu (n.r. n-ar vrea să se lupte ca bunicul). Uitați-vă ce frumusețe! De ce să riscăm să alterăm trăsăturile lui. Tata s-a luptat, a făcut niște sacrificii sângeroase, tocmai ca generațiile următoare să se ridice din noroi, ca să spun așa.

Leonard Doroftei descrie faptul că e bunic ca pe o binecuvântare.

„Statutul de bunic e ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Sunt alții care nu apucă să trăiască momentul ăsta și cred că a fost un cadou pe care nu l-am așteptat”, a spus Leonard Doroftei.

