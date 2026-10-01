Ce să mănânci alături de ouă la micul dejun. 5 alimente care pot ajuta tensiunea și colesterolul

Ouăle sunt printre cele mai consumate alimente la micul dejun, însă ceea ce alegem să punem lângă ele poate face diferența. Există câteva alimente bogate în fibre, potasiu și grăsimi sănătoase care pot susține sănătatea inimii și pot contribui la menținerea colesterolului și a tensiunii arteriale.

Alimente pe care le poți consuma fără probleme la micul dejun | pexels

Ouăle sunt o alegere populară la micul dejun și reprezintă o sursă importantă de proteine. Pentru o masă mai echilibrată, acestea pot fi asociate cu alimente bogate în fibre, potasiu și grăsimi sănătoase. Unele dintre ele pot contribui și la menținerea colesterolului și a tensiunii arteriale în limite normale.

Leguminoasele

Fasolea, lintea, năutul și mazărea pot fi adăugate într-o masă care conține ouă. Aceste alimente au un conținut ridicat de fibre solubile, care pot contribui la reducerea absorbției colesterolului la nivelul intestinului.

Leguminoasele sunt și o sursă bună de potasiu, mineral care contribuie la funcționarea normală a vaselor de sânge și la echilibrul sodiului din organism, potrivit verywellhealth.com.

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Le poți adăuga într-o salată sau le poți servi separat, lângă ouă. În cazul conservelor, este recomandat să alegi variante cu mai puțin sodiu sau să clătești bine boabele înainte de consum.

Pâinea integrală

O felie de pâine integrală prăjită este o variantă simplă pentru un mic dejun cu ouă. Spre deosebire de produsele rafinate, cerealele integrale păstrează mai multe dintre componentele bobului și oferă un aport mai mare de fibre.

Un consum adecvat de fibre este asociat cu o mai bună sănătate cardiovasculară și poate contribui la menținerea colesterolului și a tensiunii arteriale la valori sănătoase.

Avocado

Avocado poate fi o altă alegere potrivită lângă ouă. Fructul conține grăsimi mononesaturate, dar și fibre, iar consumul său regulat a fost asociat cu niveluri mai scăzute ale colesterolului LDL și ale colesterolului total.

Poți zdrobi avocado și să-l întinzi pe o felie de pâine integrală, apoi să adaugi oul deasupra. O altă variantă este să îl servești simplu, alături de omletă sau ouă fierte.

Fructe de pădure

Afinele, căpșunile, zmeura și murele pot completa un mic dejun cu ouă. Aceste fructe conțin fibre și compuși vegetali precum polifenolii și antocianinele, care sunt studiați pentru rolul lor în sănătatea vaselor de sânge.

În plus, fructele de pădure au, în general, un conținut redus de sodiu și oferă potasiu, ceea ce le face o opțiune bună pentru o alimentație orientată spre sănătatea cardiovasculară.

Cartofi

Cartofii pot face parte și ei dintr-un mic dejun cu ouă. Aceștia conțin potasiu și fibre, mai ales atunci când sunt consumați cu coajă. Important este modul în care sunt gătiți. Cartofii prăjiți și variantele foarte sărate nu sunt cea mai bună alegere atunci când vrei să limitezi aportul de sodiu.

În schimb, cartofii copți sau preparați cu o cantitate redusă de sare pot fi incluși într-o alimentație echilibrată.

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