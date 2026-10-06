Emma de la Radio ZU își amintește una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, înainte ca radioul să-i schimbe complet parcursul profesional.

Înainte să fie Emma de la ZU, a locuit alături de Tavi Colen într-o garsonieră. Cum au depășit cei doi îndrăgostiți clipele grele | antena 1

În urmă cu aproximativ zece ani, artista și omul de radio trecea printr-un moment în care spune că nu avea niciun loc de muncă și nicio perspectivă. Alături de ea era Tavi Colen, care plecase și el din formația care îi asigurase până atunci veniturile.

Cei doi locuiau într-o garsonieră modestă, în condiții care astăzi par greu de imaginat pentru o vedetă a radioului românesc. „Stăteam într-o garsonieră în care ploua”, și-a amintit Emma, povestind despre perioada în care încerca să-și găsească un nou drum.

Anunțul de pe Facebook care i-a schimbat viața

Într-o zi, după ce își făcuse o cafea la plic, Emma a deschis Facebook-ul și a văzut un anunț pentru un post la radio. Una dintre cerințe era ca persoanele interesate să explice de ce consideră că s-ar potrivi pentru acel loc de muncă.

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A aplicat, iar după câteva săptămâni a fost chemată la un interviu online. Tavi Colen nu a fost însă convins că oportunitatea era una reală. „Astea sunt vrăjeli de Facebook”, i-ar fi spus acesta.

Lucrurile au evoluat însă rapid. După interviul online, Emma a ajuns la radio pentru o discuție cu Toni Tejiu. Era relaxată și nu avea foarte multe motive să creadă că va intra în lumea radioului, mai ales că până atunci lucrase cu artiștii, dar în spatele lor.

Când a primit vestea că a fost chemată la radio, a început să se pregătească serios pentru noua etapă. Avea însă o problemă: nu știa mai nimic despre partea tehnică a meseriei.

„I-am zis: dă-mi două zile și jur că ți le învăț”, a povestit Emma, hotărâtă să demonstreze că poate face față provocării.

Până și drumul până la radio era o aventură. Își cumpărase o mașină veche, care, spune ea, se aprindea „ca bradul de Crăciun” în momentul în care pornea. Cu toate acestea, își dorea să ajungă cu ea la radio, pentru ca oamenii să vadă că este serioasă.

Pentru benzină a apelat la cea mai bună prietenă, care i-a dat bani ca să poată ajunge la noul loc de muncă.

Ce spune Emma de la ZU astăzi

Astăzi, Emma spune că acea perioadă a fost una dintre cele mai importante din viața ei. A recunoscut că și-a urât vocea ani la rând, după ce unii oameni îi spuneau că are „voce de bărbat”. În ultimii doi ani, însă, spune că a început să-și iubească vocea.

Iar unul dintre oamenii care au încurajat-o încă de la început a fost Toni Tejiu. „Ești bună, mă”, i-ar fi spus acesta.

Din garsoniera în care ploua până la microfonul de la Radio ZU, Emma a trecut printr-un drum dificil, dar care avea să devină, în propriile sale cuvinte, „aventura vieții mele”.