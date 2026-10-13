Maluma a făcut mărturisiri emoționante despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Maluma, dezvăluiri neașteptate despre clipele când se confruntă cu anxietatea! Ce a mărturisit artistul în emisiunea El Hormiguero | Shutterstock

Invitat în emisiunea spaniolă „El Hormiguero”, prezentată de Pablo Motos, artistul columbian a vorbit despre anxietatea care i-a afectat echilibrul emoțional după mai bine de zece ani în care a muncit fără oprire pentru a-și îndeplini visul de a trăi din muzică.

Maluma, dezvăluiri neașteptate despre clipele când se confruntă cu anxietatea

Deși se bucura de succes internațional, cântărețul a recunoscut că, la un moment dat, a simțit că s-a îndepărtat de sine.

În dialogul cu prezentatorul, Maluma a explicat că a avut nevoie de timp pentru a înțelege cauzele stării sale. Moartea bunicii sale și venirea pe lume a fiicei sale, Paris, au coincis cu o perioadă în care grijile și neliniștea deveniseră tot mai apăsătoare.

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„Noaptea nu puteam să dorm”, a povestit artistul, referindu-se la momentele în care era permanent preocupat de ceea ce se întâmpla în viața sa. Cântărețul a recunoscut că s-a gândit inclusiv să apeleze la medicamente pentru a face față anxietății, însă a ales să caute și alte modalități de a-și recăpăta echilibrul.

Cum a reușit Maluma să depășească perioada dificilă

Artistul a povestit că a început să discute cu persoane care trecuseră prin experiențe asemănătoare și să caute îndrumare inclusiv de la maeștri spirituali, printre care și budiști. Treptat, a făcut schimbări în stilul său de viață, a acordat mai mult timp familiei și credinței și a încercat să reducă factorii care îi amplificau stresul.

Maluma a explicat că această transformare l-a ajutat să își privească temerile diferit și să nu mai lase frica să îi dicteze fiecare decizie. Principiul pe care încearcă să îl urmeze acum este să trăiască prin iubire, nu prin teamă.

Muzica a avut, la rândul ei, un rol important în acest proces. Albumul său „Loco x volver” a devenit o modalitate de a-și explora emoțiile și de a se reconecta cu propriile rădăcini. Prin acest proiect, artistul și-a dorit să aducă un omagiu copilului visător care era înainte ca faima să îi schimbe viața.

„Astăzi pot spune că sunt un exemplu de depășire a propriilor limite”

Privind în urmă, Maluma consideră că experiențele dificile l-au ajutat să se transforme și să descopere ce contează cu adevărat pentru el. Disciplina, consecvența și apropierea de familie au devenit elemente importante în noua sa perspectivă asupra vieții.

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În cadrul emisiunii, cântărețul a vorbit sincer despre felul în care succesul nu garantează automat liniștea sufletească. Dincolo de concerte, hituri și recunoaștere internațională, artistul a avut nevoie să își regăsească echilibrul și să învețe să își asculte propriile nevoi.

Mărturisirile sale scot la iveală o latură mai puțin cunoscută a starului latino: aceea a unui om care, în ciuda realizărilor profesionale, a fost nevoit să își regândească prioritățile pentru a se simți din nou împăcat cu sine.