Ramona Bădescu a povestit cum a aflat că fostul soț avea un copil cu o altă femeie abia după 20 de ani. Ce s-a întâmplat.

Ramona Bădescu a aflat după 20 de ani că fostul soț avea un copil cu o altă femeie: "Dar din fericire..." | antena 1

Ramona Bădescu a făcut dezvăluiri despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa sentimentală. Actrița a povestit că a aflat abia după 20 de ani un adevăr dureros despre fostul soț, baronul italian cu care a fost căsătorită timp de șapte ani. Bărbatul avea un copil cu o altă femeie, iar vestea a reprezentat o lovitură pentru vedetă, care nu bănuise ce se întâmplase în timpul relației lor.

Povestea de dragoste dintre Ramona Bădescu și fostul său partener părea desprinsă din filme la început. Cei doi au avut o relație de șapte ani, iar actrița și-a amintit că bărbatul era un adevărat gentleman. Îl descria ca fiind un bărbat șarmant, elegant, care știa să o cucerească prin gesturi romantice. În fiecare dimineață îi lăsa un mesaj și o floare, iar în timp i-a oferit mii de flori.

Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat în ultimul an al căsniciei. Ramona Bădescu a povestit că fostul soț devenise distant și rece, în timp ce ea încerca să păstreze apropierea dintre ei. Îi pregătea surprize, gătea și făcea eforturi pentru ca relația să funcționeze, însă simțea că gesturile sale nu mai erau apreciate.

Ce a descoperit Ramona Bădescu despre fostul soț după două decenii

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Cea mai dureroasă informație a venit mult mai târziu. Ramona Bădescu a aflat că fostul soț avusese un copil cu o altă femeie în perioada în care ei erau căsătoriți. Mai mult, bărbatul și-ar fi continuat ulterior viața alături de aceeași persoană.

Actrița a vorbit în trecut despre această experiență și a recunoscut că vestea a rănit-o profund. Într-un interviu acordat emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, ea a explicat că a ajuns să înțeleagă mai bine și răceala pe care o simțise în ultimul timp al relației.

Căsnicia s-a încheiat după șapte ani, iar perioada de separare a durat aproximativ patru ani. Ramona Bădescu a povestit că a avut curajul să plece și să își reconstruiască viața, chiar dacă despărțirea nu a fost ușoară.

Ramona Bădescu și-a refăcut viața după divorț

Chiar dacă experiența din trecut a marcat-o, vedeta spune că a reușit să ierte și să meargă mai departe. Ea a vorbit cu respect despre fostul soț și a recunoscut că perioada petrecută împreună a avut și momente frumoase.

Astăzi, Ramona Bădescu și-a construit o altă familie și trăiește o poveste de iubire alături de Fabio Cali. Cei doi au împreună un băiețel, Ignazio, care a devenit una dintre cele mai mari bucurii ale actriței.

După experiența dureroasă din trecut, Ramona Bădescu privește diferit viața și relațiile. Povestea căsniciei sale cu baronul italian rămâne una dintre experiențele despre care a vorbit cel mai deschis, dezvăluind cât de mult se pot schimba lucrurile în spatele unei relații care, la început, părea perfectă.