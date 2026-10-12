Adrian Nartea și soția sa au povestit de un moment important în relația lor și cei doi au arătat cum au reușit să treacă peste situațiile dificile.

Soția lui Adi Nartea, geloasă pe Giulia pentru sărutul pe care l-a avut cu actorul la filmările unui videoclip. Când s-a întâmplat | antena 1

Adi Nartea și soția sa, Alina Ferinceac, sunt împreună de aproximativ 16 ani, însă nici relația lor nu a fost lipsită de momente delicate. Actorul a povestit cum o filmare pentru un videoclip muzical, în care a jucat alături de Giulia, a provocat o reacție de gelozie din partea partenerei sale. Totul a pornit de la o scenă în care cei doi trebuiau să se apropie, iar la final a existat și un sărut, impus de scenariu.

Cum a ajuns Adi Nartea în situația de a o face geloasă pe soția sa

La începutul relației, Alina Ferinceac locuia la Milano, iar cei doi aveau o relație la distanță. În acea perioadă, Adi Nartea a fost rugat să participe la filmarea unui videoclip pentru o piesă a Giuliei. Actorul interpreta partenerul artistei pe parcursul clipului, iar povestea filmată includea o secvență în care personajele se împăcau și se sărutau.

Înainte de filmare, Alina a vrut să știe dacă existau scene despre care ar fi trebuit să fie informată. Adi i-a explicat că el și Giulia urmau să se hârjonească în pat, dar că, în final, nu se întâmpla nimic.

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Numai că explicația nu a liniștit-o pe deplin pe Alina. Pentru ea, termenul folosit de actor avea o altă semnificație.

„La mine, la Suceava, înseamnă altceva!”, a fost reacția soției sale, deranjată de felul în care fusese descrisă scena.

Adi Nartea a explicat că, în contextul filmării, era vorba despre o scenă jucată, în care apropierea dintre personaje făcea parte din poveste. La final, cei doi s-au sărutat, iar regizorul a oprit filmarea exact în acel moment.

Actorul a făcut și o precizare amuzantă legată de situație: în opinia sa, ceea ce se întâmpla în scenă putea fi descris mai degrabă drept „giugiuleală”, nu hârjoneală.

Episodul s-a petrecut într-o perioadă în care relația lor era încă la început, iar distanța dintre România și Italia nu făcea lucrurile mai ușoare. Cei doi au mers însă mai departe împreună și și-au construit relația în timp.

De la modelling la actorie: cum și-a construit Adi Nartea cariera

Înainte să devină cunoscut publicului larg ca actor, Adi Nartea a avut o carieră în modelling. A ajuns în această lume în perioada liceului, după ce a participat la cursuri de modelling la Brașov. Ulterior, a început să meargă la castinguri în București de două-trei ori pe săptămână și a colaborat inclusiv cu echipa lui Cătălin Botezatu.

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Experiența din modelling i-a oferit ocazia să cunoască oameni din industria divertismentului și să participe la proiecte diferite, inclusiv videoclipuri muzicale. Mai târziu, și-a îndreptat atenția spre actorie, domeniu în care a reușit să se facă remarcat.