Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”

În etapa a șasea Asia Express, Maurice Munteanu a fost surprins când a aflat ce studii are Valerie Lungu. Jocul de amuletă a fost un prilej pentru partenera lui Alex Gîlcă să-și expună cunoștințele și talentul.

Ce studii are Valerie Lungu. Maurice Munteanu, surprins de ce a aflat despre concurenta Asia Express | Antena 1

În ediția de pe 11 octombrie 2026 jocul de amuletă are în centrul său una dintre cele mai fascinante tradiții ale regiunii: Opera Sichuan. Cunoscută pentru costumele elaborate, expresivitate și spectaculoasa artă a schimbării măștilor, aceasta pune echipele calificate în postura de a crea un spectacol de neuitat.

La jocul de amuletă s-au calificat 2 echipe: Valerie și Alex și Mirela și Oana. Fiecare echipă a primit o oră la dispoziție pentru a pune un spectacol în scenă, unde să îmbine cultura chineză cu cea românească.

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Ce studii are Valerie Lungu. Maurice Munteanu, surprins de ce a aflat despre concurenta Asia Express: „Poate o opresc pe aici și îi oferă un contract”

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Maurice Munteanu a aflat, cu această ocazie, că Valerie Lungu a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.

„Aflu că micuța Valerie este și absolventă de UNATC. Uite că asta nu știam. Pe marile scene din China, o mare actriță din România se arată în premieră. Poate o opresc pe aici și îi oferă un contract. Nu știi niciodată cine o remarcă!”, a spus Maurice Munteanu.

„Ea a făcut actorie. Este o bună actriță!”, a spus Alex despre Valerie.

Concurenții care nu s-au calificat la joc, au fost invitați în public pentru a viziona spectacolul, însă nu și să jurizeze. În juriu sunt specialiști chinezi, alături de Marius Damian.

Etapa a șasea a competiției a adunat la start 6 echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. La începutul sezonului 9 s-au mai aflat și: What’s UP și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă și Cheloo și Mihai Ban, care au fost eliminați.

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Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY duminică de la 20:00 și luni, marți și miercuri de la 20:30.