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Valentin Butnaru și Adi Nartea, prietenie de 20 de ani. Cum s-au cunoscut cei doi

Adrian Nartea și Valentin Butnaru se cunosc de aproximativ 20 de ani, iar povestea prieteniei lor a început într-un context profesional.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 14:58
Valentin Butnaru și Adi Nartea, prietenie de 20 de ani. Cum s-au cunoscut cei doi | antena 1
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Deși astăzi sunt prieteni foarte buni, relația dintre ei nu a fost una apropiată încă de la prima întâlnire. Ba chiar, actorul a recunoscut că Valentin Butnaru îl enerva teribil la început.

Cei doi s-au întâlnit în perioada în care încercau să își găsească un loc în televiziune. În urmă cu aproximativ două decenii, la un post TV a fost organizat un casting pentru un post de prezentator. Adrian Nartea și Valentin Butnaru au participat la selecție, însă numai unul dintre ei a fost ales.

Cum s-au cunoscut Adrian Nartea și Valentin Butnaru

Totul a început cu o oportunitate profesională. Cei doi au ajuns la același casting pentru un post de prezentator la un post TV muzical, după ce au trimis fotografii și au participat la probele organizate de postul de televiziune.

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Valentin Butnaru a fost cel selectat pentru rol, în timp ce Adrian Nartea nu a obținut postul. Cu toate acestea, experiența avea să fie începutul unei relații care a rezistat în timp.

La început, însă, cei doi nu au devenit imediat prieteni. Adrian Nartea a povestit că Valentin Butnaru îl enerva foarte tare, astfel că apropierea dintre ei s-a construit treptat, pe măsură ce s-au cunoscut mai bine.

În aceeași perioadă, Adrian Nartea își căuta drumul în televiziune și participa la diferite probe. La o selecție pentru o televiziune muzicală, a avut parte de o experiență care i-a arătat cât de dificil putea fi începutul în acest domeniu. Printre cerințe se număra citirea unor cuvinte, iar actorul nu a reușit să se simtă în largul său în fața prompterului.

O prietenie care a rezistat două decenii

Deși începuturile lor au fost legate de competiție și de încercările de a-și construi carierele, Adrian Nartea și Valentin Butnaru au ajuns să lege o prietenie de lungă durată.

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După aproximativ 20 de ani, cei doi se numără printre oamenii care se cunosc foarte bine, chiar dacă actorul a mărturisit că nu are un cerc foarte mare de prieteni.

Pentru Adrian Nartea, relațiile apropiate par să fie mai importante decât numărul celor din jurul său. Prietenia cu Valentin Butnaru este un exemplu al felului în care o relație începută într-un context profesional poate evolua într-o legătură personală solidă.

Povestea lor demonstrează că nu toate prieteniile încep cu simpatie la prima vedere. Uneori, oamenii care ajung să conteze cel mai mult în viața noastră sunt tocmai cei cu care, la început, nu păream să avem prea multe în comun.

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