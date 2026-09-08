În cadrul emisiunii Furnicuțele, Chef Richard Abou Zaki și-a dezvăluit propriul stil de a comunica cu cei dragi prin intermediul telefoniei de la DIGI.

Chef Richard Abou Zaki a făcut din nou deliciul publicului cu răspunsurile sale directe și pline de umor. Invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, celebrul bucătar a fost provocat să vorbească despre modul în care folosește telefonul și despre situațiile mai puțin obișnuite în care ajunge să fie conectat.

Chef Richard Abou Zaki și-a dezvăluit propriul stil de a comunica cu cei dragi prin intermediul telefoniei de la DIGI

Unul dintre subiectele abordate a fost relația cu mama. Întrebat dacă răspunde atunci când este pe fugă și vede că aceasta îl sună, Richard a povestit, într-o notă amuzată, cum decurg astfel de conversații.

„Când ești pe grabă și vezi că te sună mama ta, îi răspunzi? Îi răspund și îi închid după aia. «A, alp mama, ceao, ceao»”, a spus chef Richard.

Nici situația în care telefonul nu are semnal sau nu există o conexiune bună la internet nu i-a fost străină. Întrebat dacă este genul de persoană care stă pe date mobile sau caută Wi-Fi oriunde merge, bucătarul a recunoscut fără ezitare că preferă să găsească o rețea wireless.

„Caut Wi-Fi oriunde mă duc”, a mărturisit Richard.

Răspunsul a fost imediat completat de una dintre Furnicuțe, care i-a oferit o replică în ton cu discuția: „Caut antenă, mă, ca tine”. Chef-ul nu a ratat ocazia și a continuat gluma: „Eu am căutat antena toată viața”.

Momentul a scos la iveală latura relaxată a lui Richard, care, dincolo de imaginea de chef preocupat permanent de bucătărie și de performanță, știe să intre rapid în jocul glumelor și al provocărilor.

Discuția a ajuns și la una dintre greșelile pe care aproape oricine le poate face atunci când folosește telefonul: trimiterea accidentală a unui mesaj într-un grup nepotrivit. Richard a recunoscut că și el a trecut printr-o asemenea situație și că, de această dată, miza a fost ceva mai mare.

„Știi când dai mesaj într-un grup fără să vrei? Da, am dat odată pe grupul cu șefii”, a povestit chef-ul.

Telefonul și conexiunea au devenit astfel pretextul pentru o serie de răspunsuri savuroase din partea lui Richard, într-un moment în care publicul a putut vedea o altă latură a celebrului bucătar.