Mireasa, sezon 14. Un băiat ar vrea să renunțe la mama lui adoptivă din casă: „Am stricat prietenia”

În casa Mireasa a continuat scandalul mamelor, iar băieții au fost deranjați de gălăgie. Unul dintre concurenți chiar a avut cuvinte dure de spus la adresa unei doamne.

La Mireasa, Capriciile Iubirii au fost difuzate imagini cu o parte din cearta mamelor. Doamna Elena consideră că doamna Flori face pe șefa și acaparează persoanele care intră în casă. În același timp, doamna Flori simte că nu este lăsată să-și exprime opiniile. De aici, lucrurile s-au precipitat și au existat schimburi de replici dure.

Un băiat ar vrea să renunțe la mama lui adoptivă din casa Mireasa: „Am stricat prietenia”. Cum a reacționat doamna când a văzut imaginile

Auzind, scandalul mamelor, băieții au comentat situația. Alberto, fiul adoptiv al doamnei Flori, a exprimat că nu ar mai vrea să fie reprezentat de aceasta, el considerând că doamna le influențează pe fete.

„Doamna Flori a spus că nu e treaba ta că mie îmi cer fetele sfaturi. Doamna Flori le influențează pe fete. A stricat-o tanti Flori cu mine. Mai e și mama mea adoptivă, renunț la ea. Dacă aveam așa o mamă, cred că plecam de acasă singur, mamă denaturată”, a spus Alberto.

Doamna Flori, văzând în live declarația, a fost dezamăgită de spusele fiului adoptiv

„Am rămas foarte surprinsă de reacția lui Alberto. Nu știu dacă tu cunoști cuvântul denaturat”, a spus doamna Flori.

Când cearta s-a intensificat, Radu a bătut în peretele mamelor, semn că și-ar dori să se oprească din a face gălăgie. Gestul concurentului a iritat-o pe doamna Carmen.

„Dar vouă nu vă e rușine să bateți tot timpul în perete?”, a spus doamna Carmen.

„Dar și noi vrem să dormim! Aici chiar nu se face gălăgie!”, a spus Radu.

„Dar când vă alergați și chicotiți v-a mai bătut cineva în perete, nu vă e rușine!!”, a continuat doamna Carmen.

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