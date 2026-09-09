Andrei Rotaru de la Insula Iubirii și-a surprins fanii cu schimbarea radicală de look.

Andrei Rotaru, de nerecunoscut după Insula Iubirii. Schimbarea de look cu care și-a surprins urmăritorii | Antena 1

Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a afișat pe rețelele de socializare cu un look complet nou. Cei care îl urmăresc au reacționat imediat.

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Andrei Rotaru, schimbare totală după Insula Iubirii

Fanii Insula Iubirii au fost luați recent prin surprindere de schimbarea de look a lui Andrei Rotaru, un fost concurent controversat din cadrul show-ului.

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Cunoscut pentru aparițiile sale îndrăznețe și ieșite din comun, fostul partener al Cristinei Rotaru a apărut cu părul vopsit blond platinat și barba tunsă, dar păstrată în nuanța naturală.

Schimbarea a fost imediat recepționată de urmăritorii săi. În timp ce unii dintre ei l-au întrebat ironic ce a pățit la păr și dacă el e noul Moș Crăciun, alții l-au felicitat pentru curaj.

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Unde a ajuns să locuiască Andrei Rotaru după despărțirea de Cristina

Invitat într-un podcast, Andrei Rotaru a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece. După participarea la sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, relația dintre el și Cristina a trecut prin numeroase suișuri și coborâșuri. Au existat împăcări, despărțiri și multe discuții care, în cele din urmă, au dus la separarea definitivă a celor doi.

Experiența din Thailanda a schimbat semnificativ dinamica relației lor. În timpul participării la emisiune, Andrei s-a apropiat de ispita Diandra, iar ceea ce s-a întâmplat ulterior a avut un impact puternic asupra mariajului său cu Cristina.

După încheierea filmărilor, Cristina și Andrei au divorțat. Cei doi au încercat însă, la un moment dat, să își mai ofere o șansă și să își reconstruiască relația. Împăcarea nu a fost, însă, una definitivă. În 2026, cei doi au ajuns din nou la despărțire, iar perioada care a urmat a fost una dificilă pentru amândoi.

După separare, Andrei Rotaru a plecat din casa Cristinei, unde locuise alături de aceasta și de mama ei. Fostul participant la Insula Iubirii a fost nevoit să își reorganizeze complet viața și a ales să se întoarcă în Brașov, la părinții săi.

În cadrul podcastului, Andrei Rotaru a dezvăluit că, în prezent, locuiește din nou cu părinții săi. Acesta a mărturisit că nu consideră această situație o rușine și că sprijinul familiei a fost important într-o perioadă în care lucrurile nu au fost deloc ușoare pentru el.

„Eu am ajuns să trăiesc cu părinții. Pentru mine nu e o rușine, trăiesc foarte bine. Nu am încotro, că aș fi ajuns în șanțul ăla, de fapt, de care spuneam eu înainte. Poate din cauza asta am și tras”, a spus Andrei Rotaru în cadrul podcastului.