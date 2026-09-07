EXCLUSIV | Anamaria Prodan s-a operat! Ce declarații a făcut impresara despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Anamaria Prodan a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Impresara a ieșit din operație și a oferit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, primele declarații despre starea sa de sănătate, dar și despre problemele medicale cu care s-a confruntat în ultima perioadă.
Anamaria Prodan s-a operat
La scurt timp după ce a participat la majoratul fiului său, Anamaria Prodan a fost nevoită să acorde atenție și problemelor de sănătate. Impresara a fost supusă unei intervenții laparoscopice pentru tratarea unei hernii ombilicale.
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Problema medicală ar fi fost descoperită în urma unui consult efectuat la o clinică privată din Turcia, iar ulterior Anamaria Prodan a decis să se opereze în România. Intervenția a avut loc la Spitalul de Urgență Floreasca din București și, potrivit declarațiilor oferite după operație, procedura a decurs foarte bine.
Vedeta spune că se simte bine și că recuperarea evoluează favorabil. Anamaria Prodan a avut numai cuvinte de laudă la adresa medicului care s-a ocupat de intervenție și a mărturisit că este mulțumită de decizia de a se opera.
„M-am operat acum două zile, sunt foarte bine. M-a convins, să spun așa, domnul doctor Alfred de la Spitalul de Urgență Floreasca. Totul a ieșit perfect, sunt nou-nouță!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
Ce a declarat medicul care s-a ocupat de operația Alinei Prodan
Medicul Alfred Najm, cel care a realizat intervenția chirurgicală, a explicat pentru Spynews.ro că decizia de a opera a fost luată după examinarea pacientei și analizarea investigațiilor medicale.
Potrivit medicului, Anamaria Prodan a fost diagnosticată cu o hernie ombilicală încarcerată, motiv pentru care a fost indicată intervenția chirurgicală într-un timp cât mai scurt.
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„Am examinat-o pe doamna Prodan în urmă cu două zile. Am văzut analizele, le-am repetat și, pe baza lor și a examenului clinic, am stabilit diagnosticul de hernie ombilicală încarcerată, pentru care am pus indicația operatorie în urgență. Doamna Prodan a avut încredere în mine și a fost de acord cu operația. Am realizat cura chirurgicală a herniei pe cale laparoscopică. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă”, a declarat dr. asistent universitar Alfred Najm, pentru Spynews.ro.
În prezent, Anamaria Prodan se află în perioada de recuperare după intervenție și spune că starea sa este una bună. Impresara a ales să vorbească deschis despre experiența prin care a trecut și despre intervenția care a fost necesară pentru rezolvarea problemei medicale.