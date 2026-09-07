Antena Căutare
Home Showbiz Vedete EXCLUSIV | Anamaria Prodan s-a operat! Ce declarații a făcut impresara despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat

EXCLUSIV | Anamaria Prodan s-a operat! Ce declarații a făcut impresara despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Anamaria Prodan s-a operat pentru o hernie ombilicală la Spitalul Floreasca. Impresara a oferit primele declarații despre starea sa după intervenție.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 13:26 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 13:28
EXCLUSIV | Anamaria Prodan s-a operat! Ce declarații a făcut impresara despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Anamaria Prodan a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Impresara a ieșit din operație și a oferit, în exclusivitate pentru Spynews.ro, primele declarații despre starea sa de sănătate, dar și despre problemele medicale cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Anamaria Prodan s-a operat

La scurt timp după ce a participat la majoratul fiului său, Anamaria Prodan a fost nevoită să acorde atenție și problemelor de sănătate. Impresara a fost supusă unei intervenții laparoscopice pentru tratarea unei hernii ombilicale.

Citește și: „Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși

Articolul continuă după reclamă

Problema medicală ar fi fost descoperită în urma unui consult efectuat la o clinică privată din Turcia, iar ulterior Anamaria Prodan a decis să se opereze în România. Intervenția a avut loc la Spitalul de Urgență Floreasca din București și, potrivit declarațiilor oferite după operație, procedura a decurs foarte bine.

Vedeta spune că se simte bine și că recuperarea evoluează favorabil. Anamaria Prodan a avut numai cuvinte de laudă la adresa medicului care s-a ocupat de intervenție și a mărturisit că este mulțumită de decizia de a se opera.

„M-am operat acum două zile, sunt foarte bine. M-a convins, să spun așa, domnul doctor Alfred de la Spitalul de Urgență Floreasca. Totul a ieșit perfect, sunt nou-nouță!”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Ce a declarat medicul care s-a ocupat de operația Alinei Prodan

Medicul Alfred Najm, cel care a realizat intervenția chirurgicală, a explicat pentru Spynews.ro că decizia de a opera a fost luată după examinarea pacientei și analizarea investigațiilor medicale.

Potrivit medicului, Anamaria Prodan a fost diagnosticată cu o hernie ombilicală încarcerată, motiv pentru care a fost indicată intervenția chirurgicală într-un timp cât mai scurt.

Citește și: Anamaria Pordan a vorbit pentru prima dată despre relația cu tatăl lui Ronald Gavril. Cum se înțelege cu „socrul” său

„Am examinat-o pe doamna Prodan în urmă cu două zile. Am văzut analizele, le-am repetat și, pe baza lor și a examenului clinic, am stabilit diagnosticul de hernie ombilicală încarcerată, pentru care am pus indicația operatorie în urgență. Doamna Prodan a avut încredere în mine și a fost de acord cu operația. Am realizat cura chirurgicală a herniei pe cale laparoscopică. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă”, a declarat dr. asistent universitar Alfred Najm, pentru Spynews.ro.

În prezent, Anamaria Prodan se află în perioada de recuperare după intervenție și spune că starea sa este una bună. Impresara a ales să vorbească deschis despre experiența prin care a trecut și despre intervenția care a fost necesară pentru rezolvarea problemei medicale.

Cât îi costă pe Andra și Cătălin Măruță școala Evei și a lui David. Suma pe care o plătesc anual pentru cei doi copii...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care a plătit 12.000 de dolari pe amenzi! „Eram smecher! Ajungeam repede”. Ce a ajuns să facă acum Românul celebru care a plătit 12.000 de dolari pe amenzi! &#8222;Eram smecher! Ajungeam repede&#8221;. Ce a ajuns să facă acum
Observatornews.ro Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara
Antena 3 Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
SpyNews De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, primul mesaj după accidentul grav de motocicletă: „Dumnezeu mi-a mai dat o șansă la viață”
Influencerul Andrei Bordeianu, primul mesaj după accidentul grav de motocicletă: „Dumnezeu mi-a mai dat o șansă...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru”
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru” AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT BZI
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat Jurnalul
Aliniere rară pe 8 septembrie 2026: Zodia binecuvântată de astre și marele avertisment pentru celelalte 11.
Aliniere rară pe 8 septembrie 2026: Zodia binecuvântată de astre și marele avertisment pentru celelalte 11. Kudika
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip Redactia.ro
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență
Nuclearelectrica caută ingineri pentru Centrala de la Cernavodă. Sunt disponibile și posturi fără experiență Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x