Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, despre oferta care i-ar fi putut schimba cariera: „Îmi pare rău că nu am părăsit trupa Phoenix!”

Episodul 2 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit despre cel mai mare regret al său și despre o decizie pe care o privește diferit astăzi. Artistul a mărturisit că regretă că nu a acceptat ofertele primite în Germania și că nu a părăsit trupa Phoenix. „Îmi pare rău că nu am părăsit trupa Phoenix!”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică.

Marti, 08.09.2026, 19:00