Ministrul Alexandru Nazare se căsătorește în weekend cu o vedetă. Cine este aleasa lui

Alexandru Nazare se căsătorește în acest weekend cu Maria Mihail, o îndrăgită interpretă de muzică populară din Maramureș. Cine este aleasa ministrului.

Ministrul Alexandru Nazare se căsătorește în weekend cu o vedetǎ. Cine este aleasa lui | Hepta

Ministrul Alexandru Nazare se căsătorește chiar în acest weekend. Evenimentul important din viața sa este tot mai aproape, iar puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă aleasa inimii sale. Maria Mihail este o cunoscută interpretă de muzică populară, apreciată în Maramureș, și este femeia care l-a cucerit pe Alexandru Nazare.

Ministrul Alexandru Nazare se căsătorește în weekend cu o vedetǎ

Ministrul a fost, de-a lungul timpului, discret atunci când a venit vorba despre viața sa personală și a preferat să păstreze detaliile relației departe de lumina reflectoarelor. Partenera sa este, însă, obișnuită cu atenția publicului datorită carierei pe care o are în muzică.

Cine este Maria Mihail și câți ani are

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Maria Mihail, cunoscută interpretă de muzică populară, are 30 de ani și și-a finalizat studiile în domeniul economic. Aceasta este absolventă a Facultății de Business din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. De asemenea, are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor.

Maria a crescut în Baia Mare și, de-a lungul timpului, a colaborat cu grupul folcloric Iza. A participat la numeroase spectacole și festivaluri de muzică populară atât în România, cât și în străinătate, reușind să își construiască un nume în lumea folclorului.

Deși a ales să urmeze o facultate într-un domeniu diferit de cel în care activează în prezent, Maria a vorbit în trecut despre decizia de a-și urma pasiunea pentru muzică. Artista a ales astfel să transforme dragostea pentru folclor într-o carieră.

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Cum a început relația celor doi

Relația dintre Alexandru Nazare și Maria Mihail ar fi început în urmă cu aproape doi ani. Diferența de vârstă de aproximativ 16 ani nu pare să fi reprezentat un impediment pentru cei doi, care au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de atenția publică.

Maria este descrisă de cei care o cunosc drept o femeie matură și echilibrată. Cei doi au fost văzuți în contexte discrete și au în comun și apropierea de zona religioasă. Potrivit informațiilor disponibile, cuplul merge adesea la slujbe și la mănăstiri, iar duminicile participă deseori la servicii religioase.

Cei doi s-au logodit anul trecut, iar acum urmează să își unească destinele. Nunta este programată pentru acest weekend și se anunță a fi un eveniment discret, la care ar urma să participe familia și apropiații cuplului.

Pentru Alexandru Nazare, momentul marchează un nou capitol în viața personală, după o perioadă în care a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește relația sa.