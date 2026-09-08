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Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, înconjurat de mesaje emoționante: „Un geniu!”

Episodul 2 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Lipan Țăndărică a primit numeroase mesaje de susținere din partea prietenilor și a oamenilor din lumea artistică. Marius Mihalache l-a descris în cuvinte elogioase: „Este un monstru sacru. Este un geniu!”. Adrian Enache, Keo, Alina Crișan și alți prieteni i-au transmis, la rândul lor, mesaje emoționante.
Marti, 08.09.2026, 18:50
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Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, despre oferta care i-ar fi putut schimba cariera: „Îmi pare rău că nu am părăsit trupa Phoenix!”

Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, despre oferta care i-ar fi putut schimba cariera: „Îmi pare rău că nu am părăsit trupa Phoenix!”

Logo show Marti, 08.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri emoționante despre fiul său, Alexander

Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri emoționante despre fiul său, Alexander

Logo show Marti, 08.09.2026, 18:38 Furnicuțele 2026. Provocare inedită. Pe cine ar închide Ovidiu Lipan Țăndărică într-o cușcă cu un leu!

Furnicuțele 2026. Provocare inedită. Pe cine ar închide Ovidiu Lipan Țăndărică într-o cușcă cu un leu!

Logo show Marti, 08.09.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Povestea dureroasă din copilăria lui Ovidiu Lipan Țăndărică: „A luat banii și nu s-a mai întors!”

Furnicuțele 2026. Povestea dureroasă din copilăria lui Ovidiu Lipan Țăndărică: „A luat banii și nu s-a mai întors!”

Logo show Marti, 08.09.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cum a început pasiunea lui Ovidiu Lipan Țăndărică pentru tobe

Furnicuțele 2026. Cum a început pasiunea lui Ovidiu Lipan Țăndărică pentru tobe

Logo show Marti, 08.09.2026, 17:50 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, noul concurent de la Mireasa! La 28 de ani, își caută sufletul pereche

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, noul concurent de la Mireasa! La 28 de ani, își caută sufletul pereche

Logo show Marti, 08.09.2026, 16:03 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Radu, discuții după petrecere! Cei doi au lămurit lucrurile dintre ei

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary și Radu, discuții după petrecere! Cei doi au lămurit lucrurile dintre ei

Logo show Marti, 08.09.2026, 15:56 Mireasa, sezonul 14. Tensiuni înainte de eliminare! Beleuț a încălcat regulamentul

Mireasa, sezonul 14. Tensiuni înainte de eliminare! Beleuț a încălcat regulamentul

Logo show Marti, 08.09.2026, 15:26 Mireasa, sezonul 14. Conflictele se țin lanț între mame! Care să fie motivele

Mireasa, sezonul 14. Conflictele se țin lanț între mame! Care să fie motivele

Logo show Marti, 08.09.2026, 15:05 Mireasa, sezonul 14. Maria a răbufnit! Avertismente pentru mame și fete după o ieșire nervoasă

Mireasa, sezonul 14. Maria a răbufnit! Avertismente pentru mame și fete după o ieșire nervoasă

Logo show Marti, 08.09.2026, 15:01 Mireasa, sezonul 14. Maria, față în față cu mama lui Valentin! Ce au discutat

Mireasa, sezonul 14. Maria, față în față cu mama lui Valentin! Ce au discutat

Logo show Marti, 08.09.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 14. Alberto și Claudia, final de cunoaștere

Mireasa, sezonul 14. Alberto și Claudia, final de cunoaștere

Logo show Marti, 08.09.2026, 14:22
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