Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, înconjurat de mesaje emoționante: „Un geniu!”
Episodul 2 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Lipan Țăndărică a primit numeroase mesaje de susținere din partea prietenilor și a oamenilor din lumea artistică. Marius Mihalache l-a descris în cuvinte elogioase: „Este un monstru sacru. Este un geniu!”. Adrian Enache, Keo, Alina Crișan și alți prieteni i-au transmis, la rândul lor, mesaje emoționante.
Marti, 08.09.2026, 18:50