Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, înconjurat de mesaje emoționante: „Un geniu!”

Episodul 2 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Lipan Țăndărică a primit numeroase mesaje de susținere din partea prietenilor și a oamenilor din lumea artistică. Marius Mihalache l-a descris în cuvinte elogioase: „Este un monstru sacru. Este un geniu!”. Adrian Enache, Keo, Alina Crișan și alți prieteni i-au transmis, la rândul lor, mesaje emoționante.

Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, despre oferta care i-ar fi putut schimba cariera:...

Marti, 08.09.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Ovidiu Lipan Țăndărică, dezvăluiri emoționante despre fiul său, Alexander

Marti, 08.09.2026, 18:38

Furnicuțele 2026. Provocare inedită. Pe cine ar închide Ovidiu Lipan Țăndărică într-o...

Marti, 08.09.2026, 18:20

Furnicuțele 2026. Povestea dureroasă din copilăria lui Ovidiu Lipan Țăndărică: „A luat...

Marti, 08.09.2026, 18:00

Furnicuțele 2026. Cum a început pasiunea lui Ovidiu Lipan Țăndărică pentru tobe

Marti, 08.09.2026, 17:50

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru chef Richard! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Luni, 07.09.2026, 18:58

Furnicuțele 2026. Cum s-a descurcat chef Richard la proba de FurniMima

Luni, 07.09.2026, 18:45

Furnicuțele 2026. Care este istoricul numelui lui chef Richard. Mama și bunica sa au venit în...

Luni, 07.09.2026, 18:26

Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat chef Richard la o nouă...

Luni, 07.09.2026, 18:10

Furnicuțele 2026. Chef Richard, despre colaborarea cu Mădălina Ghenea: A fost primul meu spot...

Luni, 07.09.2026, 18:00

Furnicuțele 2026. Cum l-a convins Mona Segall pe chef Richard să participe la Chefi la cuțite....

Luni, 07.09.2026, 17:30

Furnicuțele 2026. Chef Richard a venit încălțat în papucii de bucătar! Cum s-a descurcat la...

Luni, 07.09.2026, 17:15