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Cum arată casa în care locuiește Valerie Lungu. Concurenta de la Asia Express și-a amenajat locuința cu aer parizian

Valerie Lungu și Alex Gîlcă și-au prezentat casa cu aer parizian. Cum arată locuința concurenților de la Asia Express și ce detalii spectaculoase au ales pentru amenajare.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 12:27 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 12:38
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Cum arată casa în care locuiește Valerie Lungu. Concurenta de la Asia Express și-a amenajat locuința cu aer parizian | Instagram
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează unul dintre cuplurile care se întrec în sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Influencerița și partenerul său de viață au impresionat până acum prin îndrăzneala de care au dat dovadă în competiție și au demonstrat că sunt pregătiți să facă față provocărilor de pe Drumul Mătăsii.

De altfel, Valerie și Alex au fost printre echipele care s-au calificat la primul joc de amuletă din sezonul 9. Cei doi au fost foarte aproape de victorie, însă au pierdut la doar câteva secunde în fața echipei formate din Gabi Torje și Alex Ciurariu.

Cum arată casa în care locuiește Valerie Lungu

Dincolo de aventurile din „Asia Express”, Valerie Lungu și Alex Gîlcă se bucură de o viață confortabilă, iar recent le-au oferit urmăritorilor din mediul online un tur al casei lor. Influencerița a povestit că și-a dorit ca locuința să aibă un aer parizian și că a încercat să îi ofere personalitatea pe care și-a imaginat-o încă de la început.

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Turul casei a început chiar din grădină, o zonă spectaculoasă, amenajată cu multă atenție la detalii. Valerie a dezvăluit că unele dintre florile din grădină au fost aduse special din Londra.

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Odată ajunși în interior, vizitatorii sunt întâmpinați de un hol impunător și spațios. Valerie a prezentat intrarea principală, dar și zona spectaculoasă a scărilor care duc către etaj. Pentru a crea senzația unui spațiu și mai mare, în zona de la intrare a fost amplasată o oglindă supradimensionată.

„Am avut destul de multe colțuri, așa că am preferat să facem ceva curbat în această zonă, să avem un aer parizian”, a povestit Valerie Lungu.

Concurenta de la Asia Express și-a amenajat locuința cu aer parizian

Turul a continuat cu bucătăria și zona de dining, unde influencerița a prezentat mai multe dintre elementele de design ale locuinței. Printre acestea se numără și șemineul, dar și o serie de spații ascunse în pereți, inclusiv zona destinată camerei tehnice.

Valerie le-a arătat urmăritorilor și baia de mici dimensiuni, precum și biroul partenerului său, Alex Gîlcă. Cei doi au continuat apoi turul la etaj, acolo unde se află dormitorul matrimonial, baia matrimonială și cele două dressinguri, unul destinat lui Alex și unul al lui Valerie.

La etaj se află și camera copilului, dar și o cameră destinată oaspeților, care beneficiază de propria baie. Turul locuinței s-a încheiat pe terasă, înainte ca Valerie să îi conducă din nou pe urmăritori în grădină.

Citește și: Asia Express sezonul 9, 8 septembrie 2026. Ce reacție a avut Maurice atunci când a aflat că va fi coleg de joc cu Valerie Lungu

Când se difuzează Asia Express – Drumul Mătăsii

Sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” poate fi urmărit la Antena 1, dar și în AntenaPLAY. Concurenții pornesc într-o aventură spectaculoasă, în care trebuie să se descurce cu resurse limitate și să depășească numeroase probe pentru a rămâne în competiție.

Fiecare ediție aduce noi misiuni, alianțe, tensiuni și momente neașteptate, iar echipele sunt nevoite să-și folosească toate abilitățile pentru a ajunge cât mai departe pe Drumul Mătăsii.

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