Furnicuțele 2026. Momente unice din copilăria unui mare campion! Ce i-a transmis Nadia Comăneci lui Marius Urzică
Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Urzică își începea drumul spre glorie încă din copilărie, cucerind primele sale titluri importante la doar 11 ani, în anul 1986. La patru decenii distanță de la primele victorii care i-au marcat copilăria și i-au prefigurat o carieră de legendă, Marius Urzică a primit un mesaj de apreciere din partea Nadiei Comăneci.
Marti, 22.09.2026, 17:12