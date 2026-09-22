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Furnicuțele 2026. Momente unice din copilăria unui mare campion! Ce i-a transmis Nadia Comăneci lui Marius Urzică

Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Urzică își începea drumul spre glorie încă din copilărie, cucerind primele sale titluri importante la doar 11 ani, în anul 1986. La patru decenii distanță de la primele victorii care i-au marcat copilăria și i-au prefigurat o carieră de legendă, Marius Urzică a primit un mesaj de apreciere din partea Nadiei Comăneci.
Marti, 22.09.2026, 17:12
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Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Marius Urzică și soția lui: „Aveam 20 de ani”

Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Marius Urzică și soția lui: „Aveam 20 de ani”

Logo show Marti, 22.09.2026, 17:24 Mireasa, sezonul 13. La ce concluzie au ajuns Anne-Mary și Radu după discuțiile aprinse de la petrecere

Mireasa, sezonul 13. La ce concluzie au ajuns Anne-Mary și Radu după discuțiile aprinse de la petrecere

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 13. Anne-Mary vrea ca Valentin și Maria să se împace! Reacția Andreei

Mireasa, sezonul 13. Anne-Mary vrea ca Valentin și Maria să se împace! Reacția Andreei

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 13. Strategie sau sentimente? Claudia dezvăluie motivul real pentru care s-a apropiat de Maria

Mireasa, sezonul 13. Strategie sau sentimente? Claudia dezvăluie motivul real pentru care s-a apropiat de Maria

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:26 Mireasa, sezonul 13. Adrian și Claudia au rupt cunoașterea: „Simt că nu rezonăm”

Mireasa, sezonul 13. Adrian și Claudia au rupt cunoașterea: „Simt că nu rezonăm”

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:07 Mireasa, sezonul 13. Situație tensionată în casa mamelor. De ce s-a supărat doamna Carmen

Mireasa, sezonul 13. Situație tensionată în casa mamelor. De ce s-a supărat doamna Carmen

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:00 Mireasa, sezonul 13. Alberto, extrem de dezamăgit de Paula: ”Iubesc o femeie care iubește un alt bărbat!”

Mireasa, sezonul 13. Alberto, extrem de dezamăgit de Paula: ”Iubesc o femeie care iubește un alt bărbat!”

Logo show Marti, 22.09.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 13. Comportamentul lui Anne-Mary, motiv de discuție în casa băieților: ”Mă enervează!”

Mireasa, sezonul 13. Comportamentul lui Anne-Mary, motiv de discuție în casa băieților: ”Mă enervează!”

Logo show Marti, 22.09.2026, 14:16 Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte cuvinte a descoperit echipa câștigătoare

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte cuvinte a descoperit echipa câștigătoare

Logo show Marti, 22.09.2026, 11:11 Super Neatza. Joc de memorie cu produse vestimentare. Cum i-a învins Ramona Olaru pe băieți

Super Neatza. Joc de memorie cu produse vestimentare. Cum i-a învins Ramona Olaru pe băieți

Logo show Marti, 22.09.2026, 10:41 Super Neatza. Fotbal pe sub masă! Ramona Olaru vs Adina Moraru

Super Neatza. Fotbal pe sub masă! Ramona Olaru vs Adina Moraru

Logo show Marti, 22.09.2026, 10:23 Super Neatza. Echinocțiul de toamnă: lecția de astronomie pentru copii

Super Neatza. Echinocțiul de toamnă: lecția de astronomie pentru copii

Logo show Marti, 22.09.2026, 09:52
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