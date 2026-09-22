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Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Marius Urzică și soția lui: „Aveam 20 de ani”

Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marele campion olimpic Marius Urzică a vorbit deschis despre modul în care viața i s-a schimbat definitiv în momentul în care a întâlnit-o pe Simona, femeia care avea să-i devină soție. Urmăriți secvențele pentru a afla detalii inedite despre prima lor întâlnire, cum a evoluat relația lor și care este secretul din spatele căsniciei lor!
Marti, 22.09.2026, 17:24
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Furnicuțele 2026. Momente unice din copilăria unui mare campion! Ce i-a transmis Nadia Comăneci lui Marius Urzică

Furnicuțele 2026. Momente unice din copilăria unui mare campion! Ce i-a transmis Nadia Comăneci lui Marius Urzică

Logo show Marti, 22.09.2026, 17:12 Mireasa, sezonul 13. La ce concluzie au ajuns Anne-Mary și Radu după discuțiile aprinse de la petrecere

Mireasa, sezonul 13. La ce concluzie au ajuns Anne-Mary și Radu după discuțiile aprinse de la petrecere

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 13. Anne-Mary vrea ca Valentin și Maria să se împace! Reacția Andreei

Mireasa, sezonul 13. Anne-Mary vrea ca Valentin și Maria să se împace! Reacția Andreei

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 13. Strategie sau sentimente? Claudia dezvăluie motivul real pentru care s-a apropiat de Maria

Mireasa, sezonul 13. Strategie sau sentimente? Claudia dezvăluie motivul real pentru care s-a apropiat de Maria

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:26 Mireasa, sezonul 13. Adrian și Claudia au rupt cunoașterea: „Simt că nu rezonăm”

Mireasa, sezonul 13. Adrian și Claudia au rupt cunoașterea: „Simt că nu rezonăm”

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:07 Mireasa, sezonul 13. Situație tensionată în casa mamelor. De ce s-a supărat doamna Carmen

Mireasa, sezonul 13. Situație tensionată în casa mamelor. De ce s-a supărat doamna Carmen

Logo show Marti, 22.09.2026, 15:00 Mireasa, sezonul 13. Alberto, extrem de dezamăgit de Paula: ”Iubesc o femeie care iubește un alt bărbat!”

Mireasa, sezonul 13. Alberto, extrem de dezamăgit de Paula: ”Iubesc o femeie care iubește un alt bărbat!”

Logo show Marti, 22.09.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 13. Comportamentul lui Anne-Mary, motiv de discuție în casa băieților: ”Mă enervează!”

Mireasa, sezonul 13. Comportamentul lui Anne-Mary, motiv de discuție în casa băieților: ”Mă enervează!”

Logo show Marti, 22.09.2026, 14:16 Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte cuvinte a descoperit echipa câștigătoare

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte cuvinte a descoperit echipa câștigătoare

Logo show Marti, 22.09.2026, 11:11 Super Neatza. Joc de memorie cu produse vestimentare. Cum i-a învins Ramona Olaru pe băieți

Super Neatza. Joc de memorie cu produse vestimentare. Cum i-a învins Ramona Olaru pe băieți

Logo show Marti, 22.09.2026, 10:41 Super Neatza. Fotbal pe sub masă! Ramona Olaru vs Adina Moraru

Super Neatza. Fotbal pe sub masă! Ramona Olaru vs Adina Moraru

Logo show Marti, 22.09.2026, 10:23 Super Neatza. Echinocțiul de toamnă: lecția de astronomie pentru copii

Super Neatza. Echinocțiul de toamnă: lecția de astronomie pentru copii

Logo show Marti, 22.09.2026, 09:52
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