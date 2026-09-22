Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Marius Urzică și soția lui: „Aveam 20 de ani”

Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marele campion olimpic Marius Urzică a vorbit deschis despre modul în care viața i s-a schimbat definitiv în momentul în care a întâlnit-o pe Simona, femeia care avea să-i devină soție. Urmăriți secvențele pentru a afla detalii inedite despre prima lor întâlnire, cum a evoluat relația lor și care este secretul din spatele căsniciei lor!

Marti, 22.09.2026, 17:24