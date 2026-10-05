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Furnicuțele 2026. Cum a luat Chef Alexandru Sautner decizia de a pleca în Germania după Revoluție: „Eram săraci”

Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner a făcut mărturisiri tulburătoare despre copilăria sa, familia sa și momentele dificile care i-au marcat tinerețea. Cu lacrimi în ochi, juratul a rememorat condițiile modeste în care a crescut și decizia grea de a pleca în Germania la o vârstă fragedă, mânat de dorința de a-și ajuta familia și de a-și construi un trai mai bun.
Luni, 05.10.2026, 18:55
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Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Chef Alexandru Sautner! Cătălin Măruță: „Care este cea mai mare frică a ta?”

Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Chef Alexandru Sautner! Cătălin Măruță: „Care este cea mai mare frică a ta?”

Logo show Luni, 05.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Provocarea ochelarilor cu cariocă! Cum s-a descurcat Chef Alexandru Sautner la desenat

Furnicuțele 2026. Provocarea ochelarilor cu cariocă! Cum s-a descurcat Chef Alexandru Sautner la desenat

Logo show Luni, 05.10.2026, 18:43 Furnicuțele 2026. De unde provine numele lui Chef Alexandru Sautner și ce legătură are cu fosta soție

Furnicuțele 2026. De unde provine numele lui Chef Alexandru Sautner și ce legătură are cu fosta soție

Logo show Luni, 05.10.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner și soția lui, Flavia Maxim, despre relația lor: „Facem o super echipă!”

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner și soția lui, Flavia Maxim, despre relația lor: „Facem o super echipă!”

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Ce i-au transmis colegii de platou de la Chefi la Cutite lui Alexandru Sautner

Furnicuțele 2026. Ce i-au transmis colegii de platou de la Chefi la Cutite lui Alexandru Sautner

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:35 Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, despre momentul în care s-a alăturat echipei Chefi la Cuțite

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, despre momentul în care s-a alăturat echipei Chefi la Cuțite

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:20 Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, de la spălat vase la bucătar pentru Michael Schumacher

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, de la spălat vase la bucătar pentru Michael Schumacher

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:08 Mireasa, sezonul 14. Alexandra va intra în competiție! Ce părere au băieții

Mireasa, sezonul 14. Alexandra va intra în competiție! Ce părere au băieții

Logo show Luni, 05.10.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:52 Mireasa, sezonul 14. Paula și-a sărbătorit ziua de naștere

Mireasa, sezonul 14. Paula și-a sărbătorit ziua de naștere

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:10
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