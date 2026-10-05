Furnicuțele 2026. Cum a luat Chef Alexandru Sautner decizia de a pleca în Germania după Revoluție: „Eram săraci”

Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner a făcut mărturisiri tulburătoare despre copilăria sa, familia sa și momentele dificile care i-au marcat tinerețea. Cu lacrimi în ochi, juratul a rememorat condițiile modeste în care a crescut și decizia grea de a pleca în Germania la o vârstă fragedă, mânat de dorința de a-și ajuta familia și de a-și construi un trai mai bun.

Furnicuțele 2026. Lucrarea de control pentru Chef Alexandru Sautner! Cătălin Măruță:...

Luni, 05.10.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Provocarea ochelarilor cu cariocă! Cum s-a descurcat Chef Alexandru Sautner...

Luni, 05.10.2026, 18:43

Furnicuțele 2026. De unde provine numele lui Chef Alexandru Sautner și ce legătură are cu...

Luni, 05.10.2026, 18:20

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner și soția lui, Flavia Maxim, despre relația lor: „Facem...

Luni, 05.10.2026, 17:50

Furnicuțele 2026. Ce i-au transmis colegii de platou de la Chefi la Cutite lui Alexandru Sautner

Luni, 05.10.2026, 17:35

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, despre momentul în care s-a alăturat echipei Chefi la...

Luni, 05.10.2026, 17:20

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, de la spălat vase la bucătar pentru Michael Schumacher

Luni, 05.10.2026, 17:08

Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire dureroasă: „Am ratat cele mai importante...

Vineri, 02.10.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Tania Popa și soțul ei: „Eram într-un club de...

Vineri, 02.10.2026, 18:37

Furnicuțele 2026. Tania Popa, testată la un joc de atenție! Câte detalii a observat?

Vineri, 02.10.2026, 18:13

Furnicuțele 2026. Scrisoarea care a făcut-o pe Tania Popa să plângă: „Mama nu mi-a spus...

Vineri, 02.10.2026, 17:56

Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire sinceră despre primii ani în România: „Eram...

Vineri, 02.10.2026, 17:17