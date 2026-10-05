Furnicuțele 2026. Cum a luat Chef Alexandru Sautner decizia de a pleca în Germania după Revoluție: „Eram săraci”
Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner a făcut mărturisiri tulburătoare despre copilăria sa, familia sa și momentele dificile care i-au marcat tinerețea. Cu lacrimi în ochi, juratul a rememorat condițiile modeste în care a crescut și decizia grea de a pleca în Germania la o vârstă fragedă, mânat de dorința de a-și ajuta familia și de a-și construi un trai mai bun.
Luni, 05.10.2026, 18:55