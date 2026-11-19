Furnicuțele 2026. Surpriză pentru Virgil Ianțu! Andreea Voica și Deian Galentin i-au transmis un mesaj special: „Bănățean fălos”

Episodul 51 din data de 19 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Virgil Ianțu a primit un mesaj special din partea Andreei Voica și a lui Deian Galentin, prieteni de familie. Cei doi au transmis câteva gânduri despre prezentator, pe care l-au descris cu o expresie reprezentativă: „Bănățean fălos”. Un moment emoționant, presărat cu apreciere și amintiri frumoase.

Joi, 19.11.2026, 18:30