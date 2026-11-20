Furnicuțele 2026. Provocarea ”BolboroHIT” pentru Ingrid și Carmen Negoiță: Au fost nevoite să cânte cu apă în gură

Episodul 52 din data de 20 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Carmen Negoiță are doi copii din căsnicia cu Ionuț Negoiță. Fiica și fiul concurentei sunt deja adulți și își croiesc propriul drum în viață, iar mama lor este extrem de mândră de realizările acestora. Ingrid Negoiță, care nu apare foarte des în spațiul public, a acceptat o provocare alături de mama ei!

Vineri, 20.11.2026, 18:50