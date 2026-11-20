Furnicuțele 2026. Carmen Negoiță recunoaște că a fost o mamă dură: I-am prins la TV, deși nu aveau voie, și le-am tăiat cablul!

Episodul 52 din data de 20 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Carmen Negoiță este o mamă fericită și împlinită. Fosta concurenta de la Asia Express, sezonul 7, are acum doi copii mari: Ingrid, de 24 de ani, și fratele ei, Harold, cu doi ani mai mic. În timp ce fiica ei a moștenit pasiunea mamei pentru artă și comunicare, fiul său se îndreaptă mai mult spre lumea afacerilor.

Vineri, 20.11.2026, 18:25