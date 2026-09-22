Invenția din piese Lego a unui copil de 12 ani a uimit giganții tech. Ce poate face la un cost redus

Invenția din piese Lego a unui copil de 12 ani a uimit giganții tech și a dus chiar la o investiție din partea Intel.

În ultimele decenii, tehnologia a avansat semnificativ și reușește să ușureze viața pentru milioane de persoane.

Printre acestea se numără și cele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, care pot folosi noile sisteme care transformă textul în voce.

Dar aceste tehnologii pot avea și un dezavantaj, respectiv costul restrictiv, scrie Smithsonian Magazine.

Un băiat de 12 ani a găsit o soluție la această problemă, cu o invenție realizată din piese Lego.

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Invenția a atras inclusiv atenția giganților tech și a obținut chiar și finanțare din partea Intel, scrie BBC News.

Invenția din piese Lego a unui copil de 12 ani a uimit giganții tech

În 2014, Shubham Banerjee, pe atunci în vârstă de doar 12 ani, a descoperit că deși multe persoane au dispozitive capabile să citească texte cu voce tare într-o anumită măsură, ideea de a considera tehnologia de transformare a textului în voce un înlocuitor pentru alfabetul Braille e costisitoare și inaccesibilă pentru mulți oameni.

În acea perioadă, o imprimantă Braille costa în jur de 2.000 de dolari. Unele companii mai mici din Silicon Valley încercaseră să găsească alternative mai ieftine, dar fără succes.

Pentru un târg de științe, băiatul și-a propus să construiască o alternativă. El a folosit un kit de robotică Lego Mindstorms EV3, care a costat 350 de dolari, și câteva componente electrice mici, în valoare de câțiva dolari.

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El a avut 6 încercări înainte să descopere o soluție la problemă. Noul dispozitiv, construit din piese Lego din acest kit, putea imprima cele 6 puncte ale unei secvențe Braille, scrie CBS News.

Băiatul a fost ajutat și de tatăl său, Niloy, inginger software, și cei 2 stăteau adesea până la 2 dimineața să lucreze la proiect.

Astfel, Banerjee a inventat Braigo, o imprimantă care imprimă caractere Braille în relief. Invenția tânărului a revoluționat acest sector prin costul redus.

Imprimanta Braigo e un dispozitiv mic și portabil, care seamănă foarte mult cu orice altă imprimantă. Doar că, în loc de text plat pe o pagină, produce șiruri de puncte în relief.

Shubham Banerjee a primit finanțare de la Intel pentru invenția sa

Banerjee a cofondat o mică firmă, Braigo Labs. Compania a oferit documentație open-source oricărei persoane care dorea să cumpere kitul Mindstorms și să încerce să construiască acasă un Braigo v1.0. Braigo v2.0, o versiune asamblată și gata de utilizare, a ajuns pe piață.

„Unii au spus că piața nu e suficient de mare sau că e un produs de nișă,” a declarat Banerjee,. „Pur și simplu am mers mai departe cu ceea ce am considerat că e corect.”

Tânărul inventator a participat la Innovation Festival organizat de Smithsonian la National Museum of American History. Și-a înscris produsul și la Synopsis Science Fair din 2014 și a câștigat Synopsis Outreach Foundation n+1 Prize, premiul principal pentru o inovație în domeniul științei sau ingineriei.

Imprimanta Braigo, pentru care Banerjee a primit un premiu de 500 de dolari, a concurat cu proiecte de inginerie precum cartografierea suprafeței straturilor de roci cu ajutorul radarului și pantofi care generează electricitate în timpul mersului.

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Tânărul inventator a reușit chiar să atragă finanțare de capital de risc pentru a asigura succesul invenției sale. Intel Capital, divizia de capital de risc a gigantului tehnologic Intel, a acordat companiei Braigo finanțare.

Suma exactă nu a fost dezvăluită, dar suficientă pentru angajarea unor ingineri care să continue dezvoltarea prototipului. Intel i-a cerut, de asemenea, lui Banerjee să experimenteze cu Edison, un microprocesor de dimensiuni aproximativ egale cu cele ale unui card SD, dotat cu Wi-Fi și Bluetooth.

În septembrie 2014, Banerjee și-a prezentat cel mai recent prototip al Braigo v2.0 la Intel Developers Forum, o reuniune anuală a specialiștilor din industria tehnologică, organizată la San Francisco.