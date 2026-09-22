Furnicuțele 2026. Proba contra cronometru în care Marius Urzică a trebuit să ghicească ce-i spune soția
Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Urzică și soția lui, Simona, au fost puși la o încercare extrem de amuzantă în cadrul probei „Ciulește ochii!”. Regulile au fost simple, dar provocarea uriașă: cu căștile pe urechi la volum maxim, marele campion a trebuit să citească pe buze și să ghicească într-un timp limită propozițiile rostite de Simona.
Marti, 22.09.2026, 18:30