Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad Pruteanu, povești despre elevul său: „Bătăios!”
Episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026. Mărturisiri despre disciplină, ambiție și rolul esențial pe care sportul l-a jucat în formarea lui Radu Darie! Vlad Pruteanu, mentorul său de arte marțiale, a împărtășit povești neștiute din perioada antrenamentelor, vorbind despre evoluția lui Radu, mentalitatea de luptător și lecțiile învățate în sală.
Vineri, 25.09.2026, 17:52