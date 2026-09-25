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Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Radu Darie la Super Neatza cu Răzvan și Dani: „Făceam live-uri din restaurant”

În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie face dezvăluiri sincere despre parcursul său și despre oamenii speciali din viața lui! Invitatul a vorbit despre frumoasa legătură de prietenie care îl leagă de Cristi Mitrea, dar a povestit și cum a primit provocarea de a apărea în platou și să facă parte din atmosfera energică de la Super Neatza cu Răzvan și Dani.
Vineri, 25.09.2026, 17:21
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Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad Pruteanu, povești despre elevul său: „Bătăios!”

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad Pruteanu, povești despre elevul său: „Bătăios!”

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:52 Furnicuțele 2026. Duel de forță în platou! Radu Darie vs. Cristi Mitrea la sacul de box

Furnicuțele 2026. Duel de forță în platou! Radu Darie vs. Cristi Mitrea la sacul de box

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:37 Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:11 Mireasa, sezonul 14. Ionuț a fost eliminat de fete! Patrick rămâne în competiție

Mireasa, sezonul 14. Ionuț a fost eliminat de fete! Patrick rămâne în competiție

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Primele concluzii despre fetele din casa Mireasa! Patrick și Bogdan își spun părerea

Mireasa, sezonul 14. Primele concluzii despre fetele din casa Mireasa! Patrick și Bogdan își spun părerea

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:51 Mireasa, sezonul 14. Emanuel părăsește competiția! Bogdan rămâne în casa Mireasa

Mireasa, sezonul 14. Emanuel părăsește competiția! Bogdan rămâne în casa Mireasa

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:31 Mireasa, sezonul 14. Veronica face ce face și ajunge în centrul atenției! Ce a spus despre Beleuț

Mireasa, sezonul 14. Veronica face ce face și ajunge în centrul atenției! Ce a spus despre Beleuț

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:11 Mireasa, sezonul 14. Maria a avut o discuție deschisă cu Bogdan și Patrick! Ce fel de bărbat își dorește

Mireasa, sezonul 14. Maria a avut o discuție deschisă cu Bogdan și Patrick! Ce fel de bărbat își dorește

Logo show Vineri, 25.09.2026, 15:04 Mireasa, sezonul 14. Ande a intrat în competiție pentru Beleuț! Vrea să-l cunoască

Mireasa, sezonul 14. Ande a intrat în competiție pentru Beleuț! Vrea să-l cunoască

Logo show Vineri, 25.09.2026, 14:41 Mireasa, sezonul 14. Ce au discutat Bogdan și Patrick cu fetele din competiție

Mireasa, sezonul 14. Ce au discutat Bogdan și Patrick cu fetele din competiție

Logo show Vineri, 25.09.2026, 14:32 Super Neatza. Momente potrivite pentru a face o schimbare în carieră

Super Neatza. Momente potrivite pentru a face o schimbare în carieră

Logo show Vineri, 25.09.2026, 11:33 Super Neatza. Cum s-au descurcat Diana Munteanu și Florin Ristei la provocarea lunetistului

Super Neatza. Cum s-au descurcat Diana Munteanu și Florin Ristei la provocarea lunetistului

Logo show Vineri, 25.09.2026, 11:24
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