Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Radu Darie la Super Neatza cu Răzvan și Dani: „Făceam live-uri din restaurant”

În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie face dezvăluiri sincere despre parcursul său și despre oamenii speciali din viața lui! Invitatul a vorbit despre frumoasa legătură de prietenie care îl leagă de Cristi Mitrea, dar a povestit și cum a primit provocarea de a apărea în platou și să facă parte din atmosfera energică de la Super Neatza cu Răzvan și Dani.

Vineri, 25.09.2026, 17:21