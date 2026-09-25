Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Ce este descendentul în astrologie. Cum îl afli și ce spune despre relațiile tale

Ce este descendentul în astrologie. Cum îl afli și ce spune despre relațiile tale

Cu siguranță ai auzit despre decendentul în astrologie. Iată cum îl poți afla și ce spune despre relațiile tale!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 16:29 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 17:07
Ce este descendentul în astrologie. Cum îl afli și ce spune despre relațiile tale | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În astrologie, descendentul este un concept mai puțin cunoscut, însă la fel de important. Dacă ascendentul reprezintă modul în care te prezinți lumii și cum ești perceput de cei din jur, descendentul se referă la felul în care interacționezi în relațiile personale și oferă indicii despre dinamica relațiilor tale, potrivit unei surse.

Citește și: Luna Recoltei din 26 septembrie 2026 vine cu schimbări uriașe! Zodiile care pot primi ceea ce așteaptă de luni întregi

Ce este descendentul în astrologie

Descendentul zodiacal este semnul care se află pe orizontul vestic la momentul nașterii unei persoane, opus ascendentului. În timp ce ascendentul oferă informații despre cum îți construiești imaginea de sine și cum ești perceput la prima vedere, descendentul evidențiază ce tipuri de relații atragi și ce fel de parteneri cauți.

Articolul continuă după reclamă

Descendentul se află în casa a șaptea din harta natală, care este asociată cu parteneriatele și relațiile de lungă durată. Fie că sunt de natură romantică sau profesională, relațiile pot reflecta și, totodată, completa ceea ce îți lipsește sau ceea ce cauți pentru a atinge echilibrul în viața ta, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Horoscopul dragostei pentru luna octombrie 2026. Balanțele își găsesc sufletul pereche, iar Taurii se pierd în distracții

Cum îți calculezi descendentul

În primul rând, trebuie să îți cunoști ascendentul. Dacă nu ți-ai calculat încă ascendentul, ai nevoie de următoarele date:

  • Ora exactă a nașterii;
  • Locația nașterii;
  • Data nașterii.

După ce ai obținut aceste informații, folosește un calculator astrologic online pentru a-ți genera harta ta natală. Ascendentul va fi marcat clar pe aceasta, iar descendentul se va afla situat exact opus ascendentului, la 180 de grade distanță, potrivit sursei.

Ascendent Pești - Descendent Fecioară

Ascendent Fecioară - Descendent Pești

Ascendent Rac - Descendent Capricorn

Ascendent Leu - Descendent Vărsător

Ascendent Săgetător - Descendent Gemeni

Ascendent Scorpion - Descendent Taur

Ascendent Capricorn - Descendent Rac

Ascendent Taur - Descendent Scorpion

Ascendent Balanță - Descendent Berbec

Ascendent Vărsător - Descendent Leu

Ascendent Berbec - Descendent Balanță

Ascendent Gemeni - Descendent Săgetator.

Ce spune descendentul despre relațiile tale

Descendentul influențează tipurile de relații pe care le atragi și dinamica acestora. Are un rol esențial în felul în care te raportezi la ceilalți și dezvăluie nu doar ce fel de poarteneri cauți, dar și lecțiile pe care trebuie să le înveți în relații, relatează sursa citată mai sus.

În multe cazuri, persoanele importante din viața ta vor manifesta trăsături ale semnului tău descendent. Adesea, descendentul reprezintă calitățile pe care trebuie să le dezvolți la tine pentru a-ți atinge echilibru personal și pentru a construi relații satisfăcătoare.

Totodată, descendentul poate oferi informații utile despre felul în care abordezi compromisurile și responsabilitățile în relații. Uneori, poate dezvălui temerile sau nesiguranțele pe care le proiectezi asupra celorlalți și poate sugera provocările cu care te confrunți în parteneriate, mai transmite sursa.

Dacă ești conștient de trăsăturile descendentului tău, poți învăța să îți gestionezi mai bine relațiile și să atragi persoanele potrivite în viața ta.

Horoscop weekend 26 septembrie - 27 septembrie 2026. Taurii caută stabilitatea în relații. Peștii se tem de cheltuieli m...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro
Observatornews.ro Copilul de 4 ani cu autism, dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Trupul lui Iosif, descoperit în râu Copilul de 4 ani cu autism, dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Trupul lui Iosif, descoperit în râu
Antena 3 Conversațiile dintre tatăl și iubitul Valentinei, tânăra aruncată în râul Olt, din noaptea crimei: „Tu i-ai făcut ceva” Conversațiile dintre tatăl și iubitul Valentinei, tânăra aruncată în râul Olt, din noaptea crimei: „Tu i-ai făcut ceva”
SpyNews Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Luna Plină în Berbec din 26 septembrie 2026. Ce e bine să lași în urmă și ce schimbări poate aduce pentru fiecare zodie
Luna Plină în Berbec din 26 septembrie 2026. Ce e bine să lași în urmă și ce schimbări poate aduce pentru...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Luna Recoltei din 26 septembrie 2026 vine cu schimbări uriașe! Zodiile care pot primi ceea ce așteaptă de luni întregi
Luna Recoltei din 26 septembrie 2026 vine cu schimbări uriașe! Zodiile care pot primi ceea ce așteaptă de luni...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x