Cu siguranță ai auzit despre decendentul în astrologie. Iată cum îl poți afla și ce spune despre relațiile tale!

Ce este descendentul în astrologie. Cum îl afli și ce spune despre relațiile tale | Shutterstok

În astrologie, descendentul este un concept mai puțin cunoscut, însă la fel de important. Dacă ascendentul reprezintă modul în care te prezinți lumii și cum ești perceput de cei din jur, descendentul se referă la felul în care interacționezi în relațiile personale și oferă indicii despre dinamica relațiilor tale, potrivit unei surse.

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Ce este descendentul în astrologie

Descendentul zodiacal este semnul care se află pe orizontul vestic la momentul nașterii unei persoane, opus ascendentului. În timp ce ascendentul oferă informații despre cum îți construiești imaginea de sine și cum ești perceput la prima vedere, descendentul evidențiază ce tipuri de relații atragi și ce fel de parteneri cauți.

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Descendentul se află în casa a șaptea din harta natală, care este asociată cu parteneriatele și relațiile de lungă durată. Fie că sunt de natură romantică sau profesională, relațiile pot reflecta și, totodată, completa ceea ce îți lipsește sau ceea ce cauți pentru a atinge echilibrul în viața ta, potrivit sursei citate mai sus.

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Cum îți calculezi descendentul

În primul rând, trebuie să îți cunoști ascendentul. Dacă nu ți-ai calculat încă ascendentul, ai nevoie de următoarele date:

Ora exactă a nașterii;

Locația nașterii;

Data nașterii.

După ce ai obținut aceste informații, folosește un calculator astrologic online pentru a-ți genera harta ta natală. Ascendentul va fi marcat clar pe aceasta, iar descendentul se va afla situat exact opus ascendentului, la 180 de grade distanță, potrivit sursei.

Ascendent Pești - Descendent Fecioară

Ascendent Fecioară - Descendent Pești

Ascendent Rac - Descendent Capricorn

Ascendent Leu - Descendent Vărsător

Ascendent Săgetător - Descendent Gemeni

Ascendent Scorpion - Descendent Taur

Ascendent Capricorn - Descendent Rac

Ascendent Taur - Descendent Scorpion

Ascendent Balanță - Descendent Berbec

Ascendent Vărsător - Descendent Leu

Ascendent Berbec - Descendent Balanță

Ascendent Gemeni - Descendent Săgetator.

Ce spune descendentul despre relațiile tale

Descendentul influențează tipurile de relații pe care le atragi și dinamica acestora. Are un rol esențial în felul în care te raportezi la ceilalți și dezvăluie nu doar ce fel de poarteneri cauți, dar și lecțiile pe care trebuie să le înveți în relații, relatează sursa citată mai sus.

În multe cazuri, persoanele importante din viața ta vor manifesta trăsături ale semnului tău descendent. Adesea, descendentul reprezintă calitățile pe care trebuie să le dezvolți la tine pentru a-ți atinge echilibru personal și pentru a construi relații satisfăcătoare.

Totodată, descendentul poate oferi informații utile despre felul în care abordezi compromisurile și responsabilitățile în relații. Uneori, poate dezvălui temerile sau nesiguranțele pe care le proiectezi asupra celorlalți și poate sugera provocările cu care te confrunți în parteneriate, mai transmite sursa.

Dacă ești conștient de trăsăturile descendentului tău, poți învăța să îți gestionezi mai bine relațiile și să atragi persoanele potrivite în viața ta.