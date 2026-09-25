Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere

În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie vorbește deschis despre pasiunea sa pentru deserturi și despre drumul de la prima rețetă din familie până la o producție de succes! Invitatul a povestit cum tartele pregătite după rețeta autentică a bunicii sale au devenit rapid apreciate, determinându-l să facă pasul spre producția la scară largă.

Vineri, 25.09.2026, 17:11