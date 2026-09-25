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Ce străzi vor fi închise în acest weekend în București. Ce spune comunicatul oficial al Poliției

Weekend cu restricții în centrul Capitalei. Ce se întâmplă pe Calea Victoriei și ce trebuie să știe șoferii înainte de a porni la drum.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 16:28 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 16:38
Ce străzi vor fi închise în acest weekend în București. Ce spune comunicatul oficial al Poliției | Shutterstock
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Bucureștenii care au drum prin centrul Capitalei în acest weekend trebuie să țină cont de mai multe restricții de circulație. Pe 26 și 27 septembrie 2026, traficul rutier va fi restricționat pe un segment important din Calea Victoriei, în contextul desfășurării evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”.

Ce străzi vor fi închise în acest weekend în București

Potrivit informării transmise de Brigada Rutieră a Capitalei, restricțiile vor fi instituite pentru desfășurarea activităților culturale și artistice organizate de Primăria Municipiului București și ARCUB.

Când va fi închisă Calea Victoriei

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Restricțiile de circulație vor fi valabile în următoarele intervale:

  • sâmbătă, 26 septembrie 2026, între orele 09:00 și 23:00;
  • duminică, 27 septembrie 2026, între orele 10:00 și 23:00.

Traficul rutier va fi restricționat pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții.

Restricțiile îi vizează nu doar pe conducătorii auto, ci și pe bicicliști și utilizatorii de trotinete.

În această zonă vor avea loc mai multe activități dedicate publicului larg, printre care mini-concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, momente cu statui vivante și studiouri foto.

Pe unde se va putea traversa Calea Victoriei

Chiar dacă segmentul de drum va fi închis circulației, traversarea Căii Victoriei va fi permisă în anumite puncte.

Potrivit comunicatului oficial al Poliției, șoferii vor putea traversa Calea Victoriei la intersecțiile cu:

  • Bd. Dacia;
  • Str. C.A. Rosetti;
  • Str. Știrbei Vodă;
  • Str. Ion Câmpineanu;
  • Bd. Regina Elisabeta.

Zonele în care circulația va fi restricționată vor fi împrejmuite corespunzător. În punctele unde este permisă traversarea, pietonii vor fi direcționați către trotuare și trecerile pentru pietoni.

Riveranii vor avea acces în zonă

Restricțiile nu vor împiedica accesul persoanelor care locuiesc în zona afectată. Riveranii vor putea ajunge la domiciliu, iar accesul către unitățile economice din perimetru va fi permis, în condițiile stabilite prin indicatoarele montate temporar.

Accesul se va face sub supravegherea autorităților competente, iar șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la semnalizarea rutieră temporară.

Ce spune comunicatul oficial

„În zilele de 26 septembrie 2026, între orele 09.00-23.00 și 27 septembrie 2026, între orele 10.00-23.00, Primăria Municipiului București, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului “Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, pe Calea Victoriei, segmentul de drum cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții. Traficul rutier va fi restricționat atât pentru conducătorii de autovehicule, cât și pentru bicicliști și utilizatori de trotinete. Pe aceste tronsoane se vor desfășura activități dedicate publicului larg și anume mini concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto.”

„Pe durata restricțiilor instituite se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecțiile cu Bd. Dacia, Str. C.A. Rosetti, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta. Perimetrele restricționate vor fi împrejmuite corespunzător, astfel încât în zonele de travers auto, pietonii să fie direcționați către trotuare, respectiv treceri pentru pietoni. Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum și către unitățile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricțiilor, sub supravegherea autorităților îndreptățite. Rute alternative: - Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței; - Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei.”

Ce rute alternative recomandă Poliția

Pentru șoferii care trebuie să traverseze zona în perioada în care Calea Victoriei este închisă, Brigada Rutieră recomandă folosirea unor trasee alternative.

Una dintre variante este ruta:

Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței.

O altă variantă recomandată este:

Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei.

Șoferii care au de ajuns în centrul Capitalei sunt sfătuiți să ia în calcul aceste trasee și să își planifice din timp deplasarea, în special în intervalele în care se desfășoară activitățile din cadrul evenimentului.

Recomandările Brigăzii Rutiere pentru șoferi și pietoni

Brigada Rutieră anunță că va dispune măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor de circulație pe durata restricțiilor.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă între mașini pentru a putea frâna în condiții de siguranță și să nu oprească sau să staționeze în locuri în care acest lucru nu este permis.

De asemenea, șoferii trebuie să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.

Și pietonii sunt sfătuiți să fie atenți. Aceștia trebuie să circule pe trotuare, să traverseze doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului. Înainte de traversare, este recomandat să se asigure și să se asigure că șoferii le-au înțeles intenția de a traversa.

Astfel, cei care intenționează să ajungă în zona centrală a Capitalei în weekendul 26–27 septembrie trebuie să țină cont de restricțiile de pe Calea Victoriei și să ia în calcul rutele alternative recomandate de autorități.

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