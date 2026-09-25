Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 25 septembrie 2026

În ediția din 25 septembrie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului! Descoperă cine a fost desemnat să fie mirele și mireasa săptămânii, dar și mama săptămânii.

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile neprevăzute.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

Fostul iubit al Paulei a intervenit telefonic în emisiunea Mireasa sezonul 14 și a oferit mai multe detalii despre relația lui cu tânăra, spre marea surpriză a tuturor. Alberto nu a rămas indiferent la cele auzite.

Irina și Ronaldo au anunțat că formează un cuplu. De asemenea, în emisiune a venit, pentru Andrei Beleuț, o nouă concurentă pe nume Ande. Mai mult decât atât, ceva neașteptat s-a întâmplat în dimineața zilei de 24 septembrie 2026. Bogdan și Patrick sunt doi potențiali concurenți în sezonul 14 Mireasa și fetele au avut ocazia să stea cu ei până la 12 noaptea.

„Astăzi băieții vor sta alături de voi în casă până la 12 noaptea, după aceea se duc la cazare și ne revedem mâine în gală când vă spun ce se va întâmpla”, a anunțat Simona Gherghe.

Descoperă cum a votat publicului și cum arată astfel clasamentul din gala Mireasa de vineri, 25 septembrie 2026.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 25 septembrie 2026

În Gala Mireasa din 25 septembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Claudia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Anne-Mary

Fata Săptămânii este: Paula

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află:

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află:

Băiatul Săptămânii este: Valentin

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.