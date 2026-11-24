Frankie Wilde le-a arătat fanilor imagini din locuința sa, unde a început pregătirile de Crăciun alături de cele două fiice. Cum arată casa ispitei de la Insula Iubirii?

Imagini rare din casa în care locuiește Frankie Wilde. Cum și-a decorat ispita de la Insula Iubirii locuința pentru Crăciun | Instagram

Frankie Wilde a devenit cunoscută publicului după participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Ispita a atras atenția prin sinceritatea și autenticitatea de care a dat dovadă pe parcursul experienței din Thailanda.

Dincolo de aparițiile televizate, Frankie are o viață de familie pe care o împărtășește, din când în când, cu urmăritorii săi din mediul online.

Aceasta lucrează ca zugrav și artist tatuator, iar latura sa creativă pare să se regăsească și în modul în care își amenajează locuința. Recent, Frankie le-a oferit fanilor câteva imagini din casa sa, surprinse în timp ce se pregătea pentru sărbătorile de iarnă alături de cele două fiice ale sale.

Imagini rare din casa în care locuiește Frankie Wilde

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Frankie Wilde a publicat în secțiunea de Story a contului său de socializare mai multe videoclipuri în care apare alături de cele două fetițe ale sale. Cele trei au început pregătirile pentru Crăciun și au despachetat împreună bradul, pe care l-au împodobit ulterior.

Imaginile surprind un moment petrecut în familie, în care Frankie și fiicele sale se bucură de activitățile specifice acestei perioade. Ispita a ales să împărtășească cu urmăritorii câteva secvențe din atmosfera de sărbătoare, oferindu-le astfel ocazia să vadă și o altă latură a vieții sale, departe de camerele de filmat.

Ulterior, Frankie a publicat și câteva imagini cu masa pregătită pentru sărbători, dar și cadre din locuința în care trăiește. Astfel, cei care îi urmăresc activitatea au putut descoperi câteva detalii despre spațiul în care își petrece timpul alături de familie.

Deși este cunoscută în special pentru apariția de la Insula Iubirii, Frankie Wilde își ține comunitatea la curent și cu momentele obișnuite din viața de zi cu zi.

Pentru ea, timpul petrecut alături de cele două fiice pare să ocupe un loc important, iar pregătirile pentru Crăciun au fost un prilej de a crea amintiri împreună.

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Ce a povestit Frankie Wilde despre participarea la Insula Iubirii

Experiența de la Insula Iubirii a reprezentat un capitol important pentru Frankie Wilde. Într-un interviu acordat în trecut, aceasta a vorbit despre participarea la emisiune și despre felul în care a fost afectată de reacțiile apărute în mediul online.

Ispita a mărturisit că s-a bucurat de experiența trăită în cadrul show-ului, însă nu i-a fost ușor să gestioneze toate comentariile primite după difuzarea emisiunii. Mai mult, Frankie a spus că unele dintre reacțiile publicului au vizat inclusiv cele două fiice ale sale, lucru care a deranjat-o profund.

„Cred că sunt persoane pentru care este o dată în viață și cred că sunt persoane pentru care o dată este suficient. Mi-e frică de experiența pe care o am acum și de faptul că aș face lucrurile foarte diferit. Asta poate să fie și în bine, și în rău. M-am lovit și eu de foarte mult hate în online. Chiar dacă nu se vede, sunt foarte sensibilă. Nu știu dacă aș mai putea să trec prin asta”, a declarat Frankie Wilde.

Mărturisirea sa arată că participarea la o emisiune urmărită de un public numeros vine și cu provocări, mai ales atunci când reacțiile din mediul online depășesc limitele criticilor adresate persoanei publice.