Ispita Gabriella a reacționat, după ce Prințul Marco a spus cele două lucruri care l-au deranjat. Concurentul a făcut declarații, după ce a fost difuzat confruntarea dintre ispită și Bianca Ghiurcă.

Reacția ispitei Gabriella de la Insula iubirii, după declarațiile lui Prințul Marco | Instagram

Prințul Marco a spus ce l-a deranjat, după ce a fost difuzată confruntarea dintre soția lui și Gabriella Barbu. Ispita i-a mărturisit Biancăi Ghiurcă faptul că el i-a spus „Te iubesc”, acesta fiind unul dintre lucrurile care l-a deranjat pe Prințul Marco.

Reacția ispitei Gabriella de la Insula iubirii, după declarațiile lui Prințul Marco

Declarațiile lui Prințul Marco au devenit rapid virale și nu au trecut neobservate nici de Gabriella Barbu. Ispita a reacționat, spunând că nu a mințit niciodată în ceea ce îl privește și că sentimentele ei au fost reale.

La bonfire, Gabriella Barbu i-a spus Biancăi Ghiurcă faptul că s-a îndrăgostit de Prințul Marco și că nu vrea să îi facă rău.

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Ispita a vorbit despre sentimentele ei, iar reacția concurentei nu a întârziat să apară. Bianca Ghiurcă a părut deranjată de mărturisirile ispitei Gabriella.

Care au fost cele două lucruri care l-au deranjat pe Prințul Marco

Prințul Marco a declarat că a fost deranjat de faptul că Gabriella a declarat în fața soției lui că el i-a spus că o iubește.

Concurentul a mărturisit că l-a deranjat și că ispita a lăsat de înțeles că el ar fi vrut să ascundă de soție faptul că a întreținut relații intime prima dată, în timpul date-ului de 24 de ore.

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