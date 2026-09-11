Francesca Sarao trece prin momente delicate cu aproximativ o lună înainte să devină mamă pentru prima dată. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ajuns din nou la spital și a povestit deschis ce au descoperit medicii la ultimele controale.

Francesca Sarao de la Insula Iubirii, probleme cu sarcina cu o lună înainte să nască. Ce au descoperit medicii la ultimul control | Instagram

Deși încearcă să rămână optimistă, situația impune o monitorizare atentă a sarcinii, iar bebelușul ar putea veni pe lume mai devreme decât era planificat.

Francesca Sarao și Cristi Pungă se pregătesc să devină părinți de băiat. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii sezonul 9 au anunțat în luna mai că așteaptă primul lor copil, iar în iulie au dezvăluit că vor avea un băiețel. Ultimele zile nu au fost însă deloc ușoare pentru viitoarea mămică. Francesca le-a povestit urmăritorilor săi, pas cu pas, prin ce a trecut.

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Francesca Sarao a ajuns la Urgențe după ce a avut dureri puternice

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Totul a început după ce fosta concurentă de la Insula Iubirii a răcit puternic. Pe lângă starea generală proastă, Francesca spune că faptul că nu putea respira normal i-a accentuat și starea de anxietate:

„Luni: Am cules o super mega răceală care, aparent, nu vrea să treacă nicicum și n-am fost bună de nimic. Cel mai urât se simte faptul că nu pot să respir x3, veșnicul meu simptom anxios de care încă n-am scăpat, plus sarcina și acum și nasul înfundat! Este ceva de vis”, a povestit Francesca Sarao pe Instagram.

O zi mai târziu, situația s-a complicat. Pe lângă răceală, au apărut dureri abdominale puternice: „Marți: Am zăcut toată ziua din cauza răcelii, iar pe parcursul zilei s-au gândit să-mi apară și niște dureri GROAZNICE (GROAZNICE) de burtă, deasupra buricului. Probabil bebe apăsa pe vreun organ. Ulterior au trecut, dar eu am rămas la pat”, a mai scris fosta concurentă.

Miercuri, durerile au revenit și au fost suficient de puternice încât Francesca să își contacteze medicul și să meargă la Urgențe: „Dacă marți mă durea sus, miercuri s-a gândit să mă doară jos. Durerea a fost atât de puternică încât i-am scris doctoriței și am fugit la urgențe. La control, totul era ok: colul închis, fără contracții, bebe bine. Am făcut și un TNS și o perfuzie și am plecat acasă, unde am stat cuminte până a doua zi, când oricum aveam programat controlul mai detaliat.”

Ce au descoperit medicii la ultimul control

Dacă după vizita la Urgențe veștile fuseseră liniștitoare, controlul amănunțit efectuat ulterior a adus însă motive de îngrijorare. Francesca spune că problema de flux ombilical și cerebral pe care medicii o observaseră anterior, dar care până acum nu afectase evoluția sarcinii, a început să creeze probleme: „Joi: Răceala pare că mă iubește, pentru că nu mă lasă nicio secundă să trăiesc. Noi, foarte fericiți că mergem să-l vedem pe bebe cu calm și să-i stabilim numele în funcție de «fățuca» lui, doar că, din păcate, nu am primit deloc vești bune.”

Fosta concurentă a explicat apoi ce i-a transmis medicul.

„Aparent, problema cu fluxul ombilical și cel cerebral, pe care am avut-o și atunci și care până acum nu îl afectase, a început să facă probleme. Bebe nu a mai luat în greutate și, din ce ne-a explicat doamna doctor, în momentul acesta există semne că are o suferință și nu mai este chiar atât de bine acolo.”

Bebelușul Francescăi Sarao ar putea veni mai devreme pe lume

Medicii își doresc ca sarcina să poată fi dusă cât mai aproape de termen, însă Francesca spune că evoluția din perioada următoare va fi decisivă: „Ideal ar fi, totuși, să-l mai ținem cât mai mult înăuntru, dar nu se știe cum vor evolua lucrurile.

Poate vine într-o săptămână sau poate atunci când trebuie.” Tocmai pentru eventualitatea unei nașteri premature, medicii au decis să îi administreze un tratament care să ajute la pregătirea plămânilor bebelușului: „Momentan am primit și alte injecții, de făcut în funduleț, care ajută la dezvoltarea plămânilor lui bebe, ca să fie pregătit și el în cazul în care se grăbește să vină.”

Francesca este monitorizată acum îndeaproape.

La următorul control, veștile au fost mai bune, însă medicii vor continua verificările la intervale scurte: „Azi: Din nou TNS și control la doctor. TNS-ul a ieșit bine, dar repetăm și luni, apoi avem un alt control joi. O ținem din aproape în aproape. Doamna doctor crede că s-ar putea să vină mai repede, deși ideal ar fi să nu.” Situația a determinat-o și să înceapă mai devreme pregătirile pentru maternitate:

„Până atunci, a venit timpul să ne apucăm intens de nesting, să cumpărăm ce a mai rămas de luat (adică aproape tot) și să-mi pregătesc și bagajul de maternitate, ca să fie totul gata.”

Chiar dacă ultimele zile au venit cu emoții puternice, Francesca spune că încearcă să rămână liniștită și că are încredere în medicul care îi urmărește sarcina: „Sunt sigură că o să fie totul bine. Nu sunt stresată, tot eu, cea care n-a prea dormit și, dacă am dormit, am visat numai rahaturi. Dar sunt liniștită în același timp, pentru că am foarte mare încredere în doctorița mea.”

Sfatul Francescăi Sarao pentru femeile însărcinate

Experiența din ultimele zile a făcut-o pe fosta concurentă de la Insula Iubirii să vorbească și despre cât de importantă a fost pentru ea alegerea medicului potrivit: „Lucru care îmi amintește de perioada de început a sarcinii, când nu știam ce doctor să aleg, eram foarte neliniștită și am tot schimbat până am găsit medicul cu care am simțit că rezonez.”

Francesca a transmis și un mesaj femeilor aflate la început de sarcină: „Un sfat necerut, dar poate de folos pentru proaspetele graviduțe: alegeți un medic cu care să rezonați, care să fie disponibil și, ideal, să îl găsiți și la maternitate. Este o diferență foarte mare atunci când ajungi la urgență și ești «de-al cuiva» de acolo.”

În același mesaj, Francesca a dezvăluit că medicul său i-a spus că tratamentul pe care îl urmează încă de la începutul sarcinii a avut un rol important în evoluția acesteia: „Chiar ieri îmi spunea doamna doctor că, dacă nu aș fi făcut Clexane de la începutul sarcinii, situația ar fi fost foarte diferită.”

Francesca Sarao și Cristi Pungă au participat împreună în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii. După experiența din Thailanda, cei doi și-au continuat relația, iar pe 22 mai 2026 s-au căsătorit. Acum se pregătesc pentru venirea pe lume a primului lor copil, în timp ce Francesca este urmărită îndeaproape de medici în ultima parte a sarcinii.